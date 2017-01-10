Морозы не помешали купанию москвичей на открытом воздухе

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Легендарный открытый бассейн "Чайка", расположенный в центре Москвы, пользуется популярностью в морозы, рассказал РИА Новости представитель спортивно-оздоровительного комплекса.

"Число посетителей, …несмотря на непривычные для столицы морозы, не уменьшилось. Напротив, к числу постоянных гостей примкнуло и много "новичков", которые впервые пришли в открытый бассейн за свежими впечатлениями", — сказал собеседник агентства, отметив, что в новогодние каникулы "Чайку" посетили гости из других регионов России и из-за границы.

В оздоровительном комплексе рассказали, что в зимний период температура воды в бассейнах составляет 30 градусов. В морозы затраты энергии возрастают, но оборудование позволяет круглый год поддерживать температуру на комфортном для посетителей уровне.

"Безусловно, низкие температуры вносят свои коррективы: …густой пар от воды затрудняет видимость, поэтому в зимний период от них (инструкторов) требуется особая концентрация", — отметил представитель бассейна, подчеркнув, что за всю зиму посетителям ни разу не потребовалась экстренная помощь инструкторов или врачей.

Спорткомплекс "Чайка" был построен в 1957 году. На его территории находятся четыре открытых бассейна: 50- и 25-метровые бассейны для взрослых и два детских.