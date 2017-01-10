Морозы не помешали купанию москвичей на открытом воздухе
10:1910.01.2017
(обновлено: 10:22 10.01.2017)
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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Легендарный открытый бассейн "Чайка", расположенный в центре Москвы, пользуется популярностью в морозы, рассказал РИА Новости представитель спортивно-оздоровительного комплекса.
"Число посетителей, …несмотря на непривычные для столицы морозы, не уменьшилось. Напротив, к числу постоянных гостей примкнуло и много "новичков", которые впервые пришли в открытый бассейн за свежими впечатлениями", — сказал собеседник агентства, отметив, что в новогодние каникулы "Чайку" посетили гости из других регионов России и из-за границы.
Московские морозы
Новый год в столичном регионе начался с погодных рекордов. В субботу из-за сильных морозов в Москве был объявлен "оранжевый" уровень опасности.
Все образовательные учреждения Москвы 9 января начнут свою работу после праздников в обычном режиме, несмотря на сильные морозы. Родители учащихся начальной школы (1-4 класс) вправе сами принять решение о посещении их детьми учебных занятий.
В ночь на воскресенье температура в Московской области пересекла отметку в минус 36 градусов.
Морозы сохранятся в Москве в ближайшие сутки, но уже во вторник потеплеет до —8 градусов, сообщили РИА Новости в погодном центре "Фобос".
Во вторник погода будет меняться, и регион окажется на южной периферии циклона, отмечают синоптики.
Клубы пара от московской ТЭЦ-20.
Вид на главное здание МГУ на Воробьевых горах с Пушкинской набережной.
Занятия на свежем воздухе для школьников всех возрастов в понедельник будут отменены.
Работники городских служб убирают снег и наледь на Пушкинской набережной в Москве.
В одном из парков Москвы.
Из-за морозов многие москвичи не смогли завести свои автомобили.
У проруби в Большом Садовом пруду на территории парка Сельскохозяйственной академии имени К. А. Тимирязева в Москве.
Городской автобус на одной из улиц Москвы.
Рождественская ночь в московском регионе побила 120-летний рекорд мороза. На ВДНХ столбик термометра опустился до —29,9 градусов, а в области до —33,4 градуса.
На улице Москвы в морозный день.
Рыбак на Большом Садовом пруду на территории парка Сельскохозяйственной академии имени К. А. Тимирязева в Москве.
У строящегося храма Сретения Господня в Жулебино.
Парковка на площади Васильевский спуск в Москве.
Утром в понедельник термометры в столице показывали 28-29 градусов ниже нуля.
Речной трамвай на Москва-реке в морозный день.
В оздоровительном комплексе рассказали, что в зимний период температура воды в бассейнах составляет 30 градусов. В морозы затраты энергии возрастают, но оборудование позволяет круглый год поддерживать температуру на комфортном для посетителей уровне.
"Безусловно, низкие температуры вносят свои коррективы: …густой пар от воды затрудняет видимость, поэтому в зимний период от них (инструкторов) требуется особая концентрация", — отметил представитель бассейна, подчеркнув, что за всю зиму посетителям ни разу не потребовалась экстренная помощь инструкторов или врачей.
Спорткомплекс "Чайка" был построен в 1957 году. На его территории находятся четыре открытых бассейна: 50- и 25-метровые бассейны для взрослых и два детских.
Мороз спорту не помеха. Зимний велопарад в Москве
В воскресенье в Москве прошел зимний велопарад.
Мероприятие состоялось в поддержку развития велосипедной инфраструктуры и за безопасность на дорогах.
Зимний велозабег собрал более 500 участников, несмотря на оранжевый уровень опасности, объявленный в Москве из-за сильных морозов.
Каждый участник внимательно отнесся к своему здоровью и утеплился согласно погодным условиям.
Ни один из участников зимнего велопарада не обратился за медицинской помощью после его окончания.
Зимний велопарад прошел в столице уже во второй раз.
Сбор участников начался 8 января в 10.00 на ул. 3-я Фрунзенская. Старт – в 11.00.
Маршрут прошёл по набережным Москвы-реки до Кремля и обратно.
Многие участвовали в велопараде в костюмах зимних волшебников и других сказочных персонажей.
Средняя скорость движения участников составила 14-15 километров в час.
Около 12.00 колонна из более 500 смельчаков, которым оказался не страшен мороз, завершила заезд.
В департаменте транспорта ранее призвали участников велозаезда внимательно отнестись к мероприятию, соблюдать технику безопасности из-за неблагоприятных погодных условий, им также было предложено перенести дату проведения велозабега.
Для обеспечения безопасности велосипедистов на старте и финише дежурили бригады центра экстренной медицинской помощи столичного департамента здравоохранения и сотрудники МЧС, готовые оказать необходимую помощь.
В Москве и Подмосковье в субботу из-за сильных морозов был объявлен "оранжевый" уровень опасности. Днём воскресенья, 8 января в Москве температура воздуха понизилась до -25…- 27 градусов.
Зимний велопарад организован проектом по развитию велокультуры Let's bike it! при поддержке Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.