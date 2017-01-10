На юго-востоке Москвы ограничат движение из-за строительства метро

МОСКВА, 10 янв — РИА Недвижимость. На юго-востоке Москвы с 15 января ограничат движение транспорта на нескольких улицах из-за строительства участка Кожуховской линии метро, сообщается на сайте столичной мэрии.

С 15 января по 30 апреля закроют участок 2-го Грайвороновского проезда в районе дома 6а, указывается в сообщении.

А участок Ферганской улицы от пересечения с Ташкентской улицей до дома 24, перекроют с 15 января до 1 февраля 2018 года, добавляется в нем.

Кожуховскую линию начали строить в 2012 году, открыть первый участок планируется в 2017 году, а всю линию — в 2018-м. Линия соединит центр города с районами в Восточном и Юго-Восточном округах столицы.

На ветке протяженностью 17,5 километра строится девять станций метро — "Авиамоторная", "Нижегородская улица", "Стахановская улица", Окская улица", "Юго-Восточная", "Косино", "Салтыковская улица", "Лухмановская" и "Некрасовка".