День открытых дверей в МГУ состоится 15 января

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Ректор МГУ Виктор Садовничий расскажет абитуриентам о новом космическом факультете и изменениях в правилах приема в университет в 2017 году на Дне открытых дверей, который состоится 15 января, сообщила пресс-служба вуза.

"15 января в главном вузе страны состоится День открытых дверей. В рамках Дня открытых дверей в МГУ имени М.В. Ломоносова ректор, академик Виктор Садовничий расскажет о правилах приема абитуриентов в вуз и новом космическом факультете", — говорится в сообщении.

Ранее Садовничий объявил, что в МГУ в 2017 году появится факультет по подготовке специалистов в области космических исследований.

Как сообщили в пресс-службе, официальная часть Дня открытых дверей пройдет в главном здании МГУ и начнется в 10.00 мск. Преподаватели и студенты всех факультетов на выставке-презентации расскажут о своей работе, научно-образовательной деятельности, специфике поступления и обучения по конкретным специализациям, а также проконсультируют абитуриентов по вопросам школьных олимпиад.

Кроме того, перед абитуриентами и их родителями выступит Садовничий. Он раскроет подробности создания космического факультета. По традиции ректор также расскажет об истории, научных проектах и достижениях МГУ. Он также подробно остановится на изменениях в правилах приема в вуз, вступающих в силу в 2017 году.

Весенний День открытых дверей в МГУ имени М.В. Ломоносова состоится 26 марта.