День открытых дверей в МГУ состоится 15 января

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Ректор МГУ Виктор Садовничий расскажет абитуриентам о новом космическом факультете и изменениях в правилах приема в университет в 2017 году на Дне открытых дверей, который состоится 15 января, сообщила пресс-служба вуза.
Ранее Садовничий объявил, что в МГУ в 2017 году появится факультет по подготовке специалистов в области космических исследований.
Как сообщили в пресс-службе, официальная часть Дня открытых дверей пройдет в главном здании МГУ и начнется в 10.00 мск. Преподаватели и студенты всех факультетов на выставке-презентации расскажут о своей работе, научно-образовательной деятельности, специфике поступления и обучения по конкретным специализациям, а также проконсультируют абитуриентов по вопросам школьных олимпиад.
Весенний День открытых дверей в МГУ имени М.В. Ломоносова состоится 26 марта.