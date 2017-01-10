Академик Чучалин рассказал о росте числа заболеваний легких зимой

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Значительная часть легочных заболеваний, число которых зимой возрастает, не выявляется, рассказал главный внештатный терапевт-пульмонолог Минздрава РФ Александр Чучалин.

Погода в новогодние праздники (с 1 по 8 января) в Москве была чрезвычайно теплой, но к выходным температура резко упала, опускаясь временами до —30 и даже —32 градусов. Был объявлен "оранжевый" уровень опасности.

"Зима всегда время обострения легочных заболеваний, это всегда пик заболеваемости дыхательной системы. Если человек страдает хроническими заболеваниями такими, как астма, хронический обструктивный бронхит, туберкулез, или перенес раннюю пневмонию, это конечно высокий фактор риска. Высокий фактор риска заболеть легочными болезнями у человека, который курит, потому что табакокурение является предельно агрессивным фактором", — сказал Чучалин.

Он отметил, что в этом году осенью и зимой на первый план вышли острые вирусные заболевания, а не грипп сам по себе. На одного больного с гриппом приходится четыре-пять больных, которые переносят вирусные заболевания другой природы: парагрипп, аденовирусные заболевания, респираторно-синцитиальный вирус, риновирус, коронавирус. Но превалируют именно те вирусные заболевания, которые протекают как астмаподобные состояния: кашли, сипота при дыхании, некоторые люди испытывают и чувство нехватки воздуха при развитии таких симптомов. При этих заболеваниях не помогают лекарственные средства, которые обычно назначаются при гриппе.

"Обобщённые данные по стране: первые впечатления таковы, что действительно конец декабря и первая декада января сопровождаются увеличением числа больных с пневмонией, которые поступают в стационары. Но в тех регионах, где провели вакцинацию против гриппа и ввели антипневмококковую вакцину, я подчеркиваю эту комбинацию… у них заболеваемость существенно ниже, если сравнивать с другими регионами России. Красноярский край хорошие данные, Хабаровский край", — отметил Чучалин.

По его словам, особенно на Новый год и перед ним в больницах много пациентов с пневмонией.

"В год от пневмонии в стране умирает около 40 тысяч человек. На эти (зимние) месяцы приходится где-то 30-35% процентов, если говорить о смертельных исходах. Если говорить о больных с пневмонией: эта цифра деформирована из-за особенностей медицинской статистики. Мы считаем, что пневмонию в год переносят 1,5 миллиона человек, диагноз ставится только у 500 тысяч человек, то есть около миллиона пропущенных диагнозов. И в стационарах учитываются в основном больные, которые в них поступают", — подытожил Чучалин.

Александр Чучалин – один из самых известных пульмонологов России, академик Российской академии наук, академик АМН СССР, доктор медицинских наук, профессор, директор НИИ пульмонологии ФМБА.