На юг Дальнего востока циклоны принесут штормовую погоду

ВЛАДИВОСТОК, 10 янв – РИА Новости. Синоптики предупреждают о подходе циклонов, которые принесут штормовую погоду на юг Дальнего Востока, сообщает Примпогода.

Отмечается, что в Охотском море активизируется циклоническая деятельность. К середине недели на акваторию моря выйдет еще один активный циклон, который развивается в северо-западной части Тихого океана.

"В среду, 11 января, в зоне штормовой погоды окажутся все прибрежные районы: Камчатка, юг Магаданской области, Хабаровского края, Сахалина и север восточных районов Приморья. Почти всю вторую половину недели облачные спирали циклона будут периодически накрывать континентальные районы региона, а в конце недели достигнут и Приморского края — временами будет идти небольшой снег", — говорится в сообщении.

Северо-восточные потоки будут выносить теплый морской воздух на континент, температурный фон в Приморье повысится на 3–7 градусов.