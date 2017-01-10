В столице Камчатки продлили школьные каникулы

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 10 янв – РИА Новости. Власти Петропавловска-Камчатского приняли решение продлить школьные каникулы, чтобы избежать массового заболевания детей гриппом и ОРВИ, сообщили РИА Новости в пресс-службе мэрии столицы Камчатки.

"Учебный процесс во всех школах города начнется не 11 января, как это было запланировано, а 16 января. Такое решение было принято во вторник на аппаратном совещании в администрации Петропавловска-Камчатского", — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что эпидемиологический порог заболеваемости среди школьников в городе не превышен, на данный момент болеет 12% учащихся.

"Однако в ближайшие дни ожидаются неблагоприятные погодные явления, в связи с чем школьные занятия, вероятнее всего, были бы отменены. Кроме того, дополнительные несколько дней дадут возможность болеющим школьникам поправить здоровье, а здоровым ребятам не заразиться", — пояснили в городском управлении образования.

Всего в Петропавловске-Камчатском насчитывается 38 общеобразовательных школ, в которых обучаются 18 582 ребенка.

По данным регионального управления Роспотребнадзора, уровни заболеваемости гриппом и ОРВИ по всем возрастным группам населения Камчатского края за первую неделю 2017 года не превысили эпидпороги. Темп прироста заболеваемости по отношению к предыдущей неделе отрицательный. Ситуацию контролируют санитарные врачи.