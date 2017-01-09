"Евродон" уничтожил поголовье индейки на площадке, где выявили птичий грипп

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 янв — РИА Новости, Капустин Иван. Крупнейший производитель индейки в РФ компании "Евродон" полностью уничтожила поголовье птицы на площадке, где в конце прошлого года был введен карантин из-за птичьего гриппа, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы компании.

"Птица уничтожена согласно всем требованиям, карантинные мероприятия будут продолжатся где-то до середины января. На площадке было уничтожено 160 тысяч птиц. Птичий грипп был выявлен также в пометохранилище", — пояснили в пресс-службе компании.

По словам представителя компании, общий объем убытков "Евродона" от этих мероприятий составит не менее 1 миллиарда рублей.

"Евродон" — крупнейший российский производитель индейки и пекинской утки. Продукция компании под маркой "Индолина" занимает около 25% российского рынка индейки и поставляется в 40 регионов страны. В состав группы также входит единственный в России комплекс по производству инкубационного яйца индейки ("Урсдон") и компания "Донстар", занимающаяся производством мяса утки.