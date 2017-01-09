Энергообъекты продолжают работать штатно, несмотря на сильные морозы

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости/Прайм. Энергообъекты РФ, несмотря на сильные морозы, продолжают работать в штатном режиме, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы ведомства.

"Все так же, в штатном режиме", — сообщила пресс-служба Минэнерго РФ, отвечая на вопрос, не было ли каких-то сбоев в работе энергообъектов РФ из-за сильного похолодания.

Ранее, в пятницу, 6 января, пресс-служба ведомства сообщала, что энергообъекты Москвы работают в штатном режиме, несмотря на морозы, которые достигали до минус 33 градусов. При этом, из-за сильных морозов в Москве и Подмосковье был объявлен "оранжевый" уровень опасности. Днем в воскресенье в Москве температура опускалась до минус 27 градусов.

В ряде регионов центра России столбики термометров опускались ниже минус 30 градусов, метеорологи ожидают сохранения морозной погоды в некоторых регионах страны.

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