На 18 станциях МЦК к 2019 году появятся теплые пересадки

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Тёплые пересадки появятся на 18 станциях Московского центрального кольца (МЦК) в ближайшие два года, сообщает портал столичной мэрии.

"На 18 станциях Московского центрального кольца (МЦК) в ближайшие два года сделают тёплые пересадки. Сейчас пассажирам зачастую приходится идти по улице, чтобы попасть в метро", — говорится в сообщении в понедельник.

При этом новые станции подземки, которые будут вводиться в 2017–2019 годах, сразу будут интегрированы с МЦК, добавили на портале.

Пассажиров "кольца" во время холодов защищает тепловая завеса. Умная система климат-контроля не даёт поездам охладиться во время остановок, перед дверьми в вагонах автоматически выпускаются потоки тёплого воздуха.