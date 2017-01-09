На 18 станциях МЦК к 2019 году появятся теплые пересадки
13:3109.01.2017
(обновлено: 13:34 09.01.2017)
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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Тёплые пересадки появятся на 18 станциях Московского центрального кольца (МЦК) в ближайшие два года, сообщает портал столичной мэрии.
"На 18 станциях Московского центрального кольца (МЦК) в ближайшие два года сделают тёплые пересадки. Сейчас пассажирам зачастую приходится идти по улице, чтобы попасть в метро", — говорится в сообщении в понедельник.
При этом новые станции подземки, которые будут вводиться в 2017–2019 годах, сразу будут интегрированы с МЦК, добавили на портале.
Пассажиров "кольца" во время холодов защищает тепловая завеса. Умная система климат-контроля не даёт поездам охладиться во время остановок, перед дверьми в вагонах автоматически выпускаются потоки тёплого воздуха.
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