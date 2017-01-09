Шестеро пострадавших при пожаре в Одинцово готовятся к выписке из больниц

МОСКВА, 9 янв – РИА Новости. Шесть человек, пострадавших при пожаре в подмосковном Одинцово, готовятся к выписке из медучреждений, сообщили в пресс-службе правительства Московской области.

Пожар в воскресенье произошел в многоквартирном доме на Можайском шоссе. На место незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения. По прибытии ими было установлено, что происходит горение квартиры на 3 этаже. Впоследствии огонь распространился на балкон квартиры на 4 этаже и две квартиры на 5 этаже.

Основные усилия пожарных были направлены на спасение людей. По лестничным маршам ими были оперативно эвакуированы 11 человек, в том числе 6 детей. Для оказания квалифицированной медицинской помощи они были направлены в 123 Клиническую больницу и Центральную районную больницу города Одинцово. По данным источника в экстренных службах столицы, все госпитализированные находились в состоянии средней степени тяжести.

"На место происшествия оперативно прибыли 4 бригады скорой помощи и 2 машины центра катастроф. Все пострадавшие были госпитализированы в медицинские учреждения Одинцова с диагнозом "отравление угарным газом и продуктами горения легкой и средней степени". В настоящее время 6 пациентов готовятся к выписке, в том числе 4 детей. Еще двое детей и два пожилых человека находятся под динамическим наблюдением и будут выписаны в ближайшее время. Состояние их здоровья удовлетворительное", — отметил министр здравоохранения региона Дмитрий Марков, которого цитирует пресс-служба.

Как отметили в пресс-службе, жильцы, отказавшиеся от медицинской помощи, в настоящее время размещены у родственников.