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Общество

В Петербурге построят жилье для судей к октябрю 2019 года

13:2409.01.2017
(обновлено: 13:58 09.01.2017)
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Виды Санкт-Петербурга. Архивное фото
© РИА Новости. Алексей Даничев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 янв — РИА Новости. ФГУП "Строительное объединение" управления делами президента РФ ищет подрядчика строительства жилого комплекса для сотрудников Верховного суда РФ и судебного департамента при Верховном суде, которое предполагается завершить к октябрю 2019 года; максимальная стоимость контракта установлена в размере 6,2 миллиарда рублей, следует из материалов на портале госзакупок.

Строительство новых жилых кварталов. Архивное фото
© РИА Новости. Максим Блинов
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Как сообщалось ранее, ФГУП "Строительное объединение" выступает генеральным подрядчиком сооружения в Петербурге административных зданий Верховного суда, жилого комплекса для судей и Дворца танцев Бориса Эйфмана. Стоимость контракта превышает 41 миллиард рублей. В настоящее время "Строительное объединение" ищет исполнителя субподрядных работ стоимостью до 29,5 миллиарда рублей, победителя конкурсного отбора планируется определить 12 января.

Согласно конкурсной документации, запрос предложений на право сооружение жилого комплекса на 600 квартир для сотрудников Верховного суда РФ и судебного департамента при Верховном суде объявлен в конце 2016 года, его итоги планируется подвести 25 января. Максимальная стоимость контракта — 6,2 миллиарда рублей, сроки строительства — до 30 сентября 2019 года.

"Квартирография жилого комплекса состоит: для судей и сотрудников аппарата Верховного суда РФ – 435 квартир… для сотрудников судебного департамента при Верховном суде РФ – 165 квартир… Всего 600 квартир… Расположение корпусов делит внутридворовое пространство на три полузамкнутых пространства, каждое из которых благоустраивается и озеленяется. Предусматривается устройство мощения, организация газонов и площадок, установка светильников, скамеек, малых архитектурных форм. Между жилыми корпусами организованы проезды для пожарных машин и площадки отдыха", — говорится в техническом задании.

В частности, как указывается в техническом задании, судей ВС РФ предполагается обеспечить 64 однокомнатными квартирами площадью 34-48 квадратных метров, 132 двухкомнатными квартирами площадью 53-70 квадратных метров, 185 трехкомнатными квартирами площадью 62-95 квадратных метров и 54 четырехкомнатными квартирами площадью 93-110 квадратных метров. Сотрудникам судебного департамента при ВС построят 74 однокомнатные квартиры площадью 34-48 квадратных метров, 51 двухкомнатную квартиру площадью 44-63 квадратных метра, 30 трехкомнатных квартир площадью 62-89 квадратных метров и 10 четырехкомнатных квартир площадью 93-105 квадратных метра.

В августе 2014 года начал работу Объединенный Верховный суд России. Он был образован в результате слияния Верховного и Высшего арбитражного судов. Пока Верховный суд продолжает работать в Москве, но в будущем планируется его переезд в Санкт-Петербург.

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