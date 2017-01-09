Подмосковным школам рекомендовали начинать занятия, ориентируясь на погоду

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Министерство образования Московской области рекомендует принимать решения о начале занятий в школах по фактической погоде, сообщили в понедельник в ведомстве.

Ранее из-за сильных морозов в Москве и Подмосковье был объявлен "оранжевый" уровень опасности. Днем в воскресенье в Москве температура опускалась до —27… —25 градусов.

"В связи с сильными морозами министерством образования Московской области даны рекомендации всем руководителям муниципальных органов управления образованием по фактической погоде принимать решение о начале образовательного процесса, о работе школ, детских садов… В настоящее время в 32 муниципальных образованиях идут плановые каникулы в школах", — говорится в сообщении.

Как отметили в министерстве, рекомендуется отменять занятия в школах для школьников 1-4 классов при температуре минус 25 градусов и ниже, 5-9 классов – минус 30 градусов и ниже, 10-11 классов минус 31 градус и ниже. Министерством обращено особое внимание на необходимость контроля воздушно-теплового режима во всех детских организациях, на строгое соблюдение санитарных норм и правил, в соответствии с которыми в помещениях образовательных организаций, в зависимости от их назначения, температура должна составлять от 18 до 26 градусов.