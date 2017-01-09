Подмосковным школам рекомендовали начинать занятия, ориентируясь на погоду
МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Министерство образования Московской области рекомендует принимать решения о начале занятий в школах по фактической погоде, сообщили в понедельник в ведомстве.
Ранее из-за сильных морозов в Москве и Подмосковье был объявлен "оранжевый" уровень опасности. Днем в воскресенье в Москве температура опускалась до —27… —25 градусов.
"В связи с сильными морозами министерством образования Московской области даны рекомендации всем руководителям муниципальных органов управления образованием по фактической погоде принимать решение о начале образовательного процесса, о работе школ, детских садов… В настоящее время в 32 муниципальных образованиях идут плановые каникулы в школах", — говорится в сообщении.
Как отметили в министерстве, рекомендуется отменять занятия в школах для школьников 1-4 классов при температуре минус 25 градусов и ниже, 5-9 классов – минус 30 градусов и ниже, 10-11 классов минус 31 градус и ниже. Министерством обращено особое внимание на необходимость контроля воздушно-теплового режима во всех детских организациях, на строгое соблюдение санитарных норм и правил, в соответствии с которыми в помещениях образовательных организаций, в зависимости от их назначения, температура должна составлять от 18 до 26 градусов.
Московские морозы
Новый год в столичном регионе начался с погодных рекордов. В субботу из-за сильных морозов в Москве был объявлен "оранжевый" уровень опасности.
Все образовательные учреждения Москвы 9 января начнут свою работу после праздников в обычном режиме, несмотря на сильные морозы. Родители учащихся начальной школы (1-4 класс) вправе сами принять решение о посещении их детьми учебных занятий.
В ночь на воскресенье температура в Московской области пересекла отметку в минус 36 градусов.
Морозы сохранятся в Москве в ближайшие сутки, но уже во вторник потеплеет до —8 градусов, сообщили РИА Новости в погодном центре "Фобос".
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