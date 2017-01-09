В Хабаровске построят экопарк с замком и ареной для рыцарских турниров

МОСКВА, 9 янв — РИА Недвижимость. В Хабаровске построят семейный экопарк со сказочным замком, водопадом и ареной для рыцарских турниров, комплекс расположится в парке "Северный", сообщается на сайте городской администрации.

Общая площадь экопарка составит более 2 тысяч квадратных метров, а его стоимость составит около 100 миллионов рублей. Объект будет создан за счет инвестора, уточняется в сообщении.

Вход в комплекс оформят в виде крепостной стены с подъемным мостом. При строительстве планируется использовать деревянные балки и каменную кладку. Рядом с замком появится арена для проведения рыцарских турниров с фонтаном, сообщается на сайте администрации.

На прилегающей территории будет разбита пикниковая зона, кроме того, в экопарке будут построены скалодром, аттракционы, детская гоночная трасса, добавляется в нем.