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Общество

В фонде "Нет алкоголизму и наркомании" одобрили новый антитабачный план

11:5509.01.2017
(обновлено: 12:14 09.01.2017)
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Сигарета на фоне черепа. Архивное фото
© Fotolia/ stokkete

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Движение в сторону полного отказа от употребления табачных изделий молодыми поколениями нормально, это должно стать нормой жизни, это обсуждается мировым сообществом, рассказал РИА Новости президент фонда "Нет алкоголизму и наркомании" Олег Зыков.

Электронныя сигарета
© Fotolia/ tcsaba
Ученые: запрет курения помогает малокурящим людям отказаться от табака
Как сообщила газета "Известия", Минздрав РФ подготовил антитабачную концепцию, которая запрещает продажу табака лицам, родившимся после 2014 года; ограничения сохранятся даже после наступления совершеннолетия. Как пишет издание со ссылкой на текст концепции, запрет может начать действовать в 2033 году.

"Главное, о чем мы должны думать, мы влияем на то, чтобы новые поколения не были заинтересованы в том, чтобы начинать курить. В конце концов, все эти меры направлены именно на это. Табачные компании пытаются нас отвлечь от этой дискуссии… но мы говорим прежде всего о той категории молодых, которые недавно родились… Мне нравится такая декларация. Произойдет ли это в жизни, я не знаю, до этого дожить надо. Но то, что в мире это обсуждается, называются разные даты рождения людей, которые должны отказаться от употребления табака. Понятно, что к этому надо отнестись, прежде всего, как к декларации. Если все получится у мирового сообщества, то эта декларация станет нормой жизни", — сказал Зыков.

Нужно ли ужесточать "антитабачный" закон в России?
Результаты
При этом, по его словам, нельзя вырывать одну меру из текста концепции и концептуального подхода в принципе.

"Очень важно разрушить внутренний механизм конкуренции табачных компаний. Если говорить о мировой практике, то самый эффективный способ — это лишение табачных компаний последней возможности рекламировать свою продукцию, а такая возможность — это пачка. Именно поэтому в прошлом году Всемирная организация здравоохранения объявила главным подходом борьбы с табакокурением — дебрендирование пачек, лишение их бренда, когда пачки выпускают одинаковые, не очень красивого и приятного цвета. В Австралии это темно-зеленый, сейчас переходят на эту систему и в Великобритании, и во Франции, и вообще весь мир движется в этом направлении", — сказал эксперт, отметив, что в Австралии и Великобритании такие меры привели к закрытию в странах фабрик по производству табачной продукции.

Зыков добавил, что также нужно помогать тем, кто уже курит, развивая различные реабилитационные технологии, в том числе и медицинские. Он отметил, что в Москве есть отдельный диспансер, который занимается помощью зависимым от табака, но не все хотят получить такую помощь. По его словам, тем не менее, первичной задачей являются именно действия, направленные на то, чтобы нынешние дети не стали употреблять табак.

"Я отношусь к этому (к концепции) как к мечте, закрепленной, тем не менее, нормативно. Есть некоторые вещи, которые нужно декларировать, даже если ты до конца не понимаешь, произойдет ли это или нет. Мы понимаем, что люди, рожденные в 2015 или 2014 году, должны еще прожить достаточно долгую жизнь, чтобы стать совершеннолетними. Тогда будет решаться мировым сообществом и Россией в том числе вот эта декларация, станет ли нормой жизни. Ведь это концепция, это не закон. Она (декларация) не уникальна для нашей страны, я даже не считаю ее радикальной… я считаю, что это то, что человечество обязано было, в конце концов, для себя осознать, и это должно было прозвучать публично", — подытожил Зыков.

© Инфографика
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13 пользователей оставили 14 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
  • and051981
    Достали за 25 лет, плюс годы перестройки эти реформаторы. Уверен на все 100%, это просто идиотизм какой то. Люди, которые вводят такие меры так далеки от реалий жизни. Нужно пропагандировать и привлекать молодежь к спорту и здоровому образу жизни, а им все время хочется что то запретить или ввести нечто такое ( к примеру образование) что просто диву даешься. Сам то я не курю, но что было с ограничениями алкоголя и какой результат получился отлично всем видно. А то , давайте увеличим пенсионный возраст, ну хоть кто нибудь сказал, давайте создавать рабочие места, давайте платить людям , пусть не достойную, а хорошую зарплату. Давайте пересмотрим местности которые относятся к районам Крайнего севера. А подумать, что из этого получится ( а примеры есть в СССР такие) , кто там работать то и жить будет в этих районах. Да через одно поколение там пустошь останется.
    Призываю всех реформаторов. УЙМИТЕСЬ БОГА РАДИ. Вы не тем занимаетесь, мужи государственные. Сделайте что нибудь для пользы обществу.
    13:26
    09.01.2017
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  • aumberg
    У нас, как всегда, лучшее средство от диареи - пробка в задницу! Если подходить по-серьёзному, то те, кто "замахнулся" на эти проблемы, должен рассматривать их в комплексе с морем проблем фундаментального порядка мировоззренческого характера у человечества вообще и в стране в частности, иметь представление о природе "вредных привычек", а не бороться с ними по тому, что "это вредно". Все отклонения от нормального развития человека имеют корни в несовершенстве социальной структуры общества, в том числе в отсутствии ИДЕОЛОГИИ государства.
    13:41
    09.01.2017
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  • zaldostan_kadirov
    А алкоголь это нормально? Алкоголь тогда тоже надо запретить полностью. Потому что холопы постоянно пьют, дерутся, умирают, убивают друг друга. Так что вреда куда больше, чем от курения.
    Хозяевам чиновникам все эти права надо, безусловно оставить, тогда и закон легче пройдёт голосование, а холопам запретить нафиг.
    13:17
    09.01.2017
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  • igor nigarb
    До 2033 года дожить еще нужно. Нельзя сейчас установить планку в 21 год?
    13:17
    09.01.2017
    ОтветитьНе отвечать
  • Xenomorph
    в 2033 году ,даже страшно подумать что будет ,называть такие сроки , полный непрофессионализм. Помниться в Советскую эпоху тоже обещали к 2000 году каждой семье отдельную квартиру и автобусы до Марса запустить.
    13:18
    09.01.2017
    ОтветитьНе отвечать
  • иван иванов
    они оборзели от вашей пассивности...вооружили олухов и завтра вас обяжут работать за еду в условиях капитализма...правосудия уже для вас нет,образование на уровне религиозных догм а здравоохранение лучше не обращаться к дававшим клятву гиппократа... оскорбят интеллект...но налоги они за не оказанные услуги хотят получать исправно....повторяю у "власти" преступники и европа права что не желает иметь дел с обезьянами....
    13:21
    09.01.2017
    ОтветитьНе отвечать
  • komrad.zawialow2016
    Да, конечно! Это ведь всё мы- курилки виноваты, что снега белого только за городом найти можно, да и то с подветренной стороны от завода. И цементную, и угольную пыль- каждое утро сметаем с машины, только из-за курилок!@_@
    13:24
    09.01.2017
    ОтветитьНе отвечать
  • and051981
    Достали за 25 лет, плюс годы перестройки эти реформаторы. Уверен на все 100%, это просто идиотизм какой то. Люди, которые вводят такие меры так далеки от реалий жизни. Нужно пропагандировать и привлекать молодежь к спорту и здоровому образу жизни, а им все время хочется что то запретить или ввести нечто такое ( к примеру образование) что просто диву даешься. Сам то я не курю, но что было с ограничениями алкоголя и какой результат получился отлично всем видно. А то , давайте увеличим пенсионный возраст, ну хоть кто нибудь сказал, давайте создавать рабочие места, давайте платить людям , пусть не достойную, а хорошую зарплату. Давайте пересмотрим местности которые относятся к районам Крайнего севера. А подумать, что из этого получится ( а примеры есть в СССР такие) , кто там работать то и жить будет в этих районах. Да через одно поколение там пустошь останется.
    Призываю всех реформаторов. УЙМИТЕСЬ БОГА РАДИ. Вы не тем занимаетесь, мужи государственные. Сделайте что нибудь для пользы обществу.
    13:26
    09.01.2017
    ОтветитьНе отвечать
  • aumberg
    У нас, как всегда, лучшее средство от диареи - пробка в задницу! Если подходить по-серьёзному, то те, кто "замахнулся" на эти проблемы, должен рассматривать их в комплексе с морем проблем фундаментального порядка мировоззренческого характера у человечества вообще и в стране в частности, иметь представление о природе "вредных привычек", а не бороться с ними по тому, что "это вредно". Все отклонения от нормального развития человека имеют корни в несовершенстве социальной структуры общества, в том числе в отсутствии ИДЕОЛОГИИ государства.
    13:41
    09.01.2017
    ОтветитьНе отвечать
  • борис замира
    Глупее закона придумать нельзя, на каком основании ущемляют права совершеннолетнего гражданина
    13:43
    09.01.2017
    ОтветитьНе отвечать
  • Александр Жигачев
    Ну все уже привыкли - как фонд - так жульничество. И даже смирились.
    14:20
    09.01.2017
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  • igory hontek
    Конечно курение вредит несомненной,но может хватит популизмом заниматься,а то развелось всяких "фондов"от них больше говорильни чем пользы и отмывании черного нала.В России уже были всякие запреты и к чему это все привело?Наверное все пить перестали,перешли на один чай ,кофе,молоко.И еще неизвестно что вредней молоко и молочная продукция выпускаемая некоторыми недобросовестными хозяевами,чем сигареты.А может и вред одинаков?
    16:11
    09.01.2017
    ОтветитьНе отвечать
  • andrimon2012
    Вы бы с наркоманией лучше боролись
    17:30
    09.01.2017
    ОтветитьНе отвечать
  • fonalex 1 в ответ пользователю andrimon2012(показатьскрыть)
    andrimon2012, А наркотики разрешить - это европейская ценность. Кстати, в последнее время борьба с ними как-то затихла
    17:51
    09.01.2017
    ОтветитьНе отвечать
  • Александр Жигачев в ответ пользователю fonalex 1(показатьскрыть)
    fonalex 1, наркоторговцы башляют видимо наличкой. А курящие нет.
    19:23
    09.01.2017
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  • 111sargyk
    Сколько курящих возмутилось то а, всё теперь не будете в общественных местах рекламировать сигареты свои! Здоровый образ жизни? Правда ? вы шутите? Вы же сами пропагандируете курением в общественных местах сигареты! Ставьте дизлайки куряги, мне по барабану! Поддерживаю этот закон!
    00:01
    10.01.2017
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