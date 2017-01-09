В фонде "Нет алкоголизму и наркомании" одобрили новый антитабачный план

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Движение в сторону полного отказа от употребления табачных изделий молодыми поколениями нормально, это должно стать нормой жизни, это обсуждается мировым сообществом, рассказал РИА Новости президент фонда "Нет алкоголизму и наркомании" Олег Зыков.

Как сообщила газета "Известия" , Минздрав РФ подготовил антитабачную концепцию , которая запрещает продажу табака лицам, родившимся после 2014 года; ограничения сохранятся даже после наступления совершеннолетия. Как пишет издание со ссылкой на текст концепции, запрет может начать действовать в 2033 году.

"Главное, о чем мы должны думать, мы влияем на то, чтобы новые поколения не были заинтересованы в том, чтобы начинать курить. В конце концов, все эти меры направлены именно на это. Табачные компании пытаются нас отвлечь от этой дискуссии… но мы говорим прежде всего о той категории молодых, которые недавно родились… Мне нравится такая декларация. Произойдет ли это в жизни, я не знаю, до этого дожить надо. Но то, что в мире это обсуждается, называются разные даты рождения людей, которые должны отказаться от употребления табака. Понятно, что к этому надо отнестись, прежде всего, как к декларации. Если все получится у мирового сообщества, то эта декларация станет нормой жизни", — сказал Зыков.

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При этом, по его словам, нельзя вырывать одну меру из текста концепции и концептуального подхода в принципе.

"Очень важно разрушить внутренний механизм конкуренции табачных компаний. Если говорить о мировой практике, то самый эффективный способ — это лишение табачных компаний последней возможности рекламировать свою продукцию, а такая возможность — это пачка. Именно поэтому в прошлом году Всемирная организация здравоохранения объявила главным подходом борьбы с табакокурением — дебрендирование пачек, лишение их бренда, когда пачки выпускают одинаковые, не очень красивого и приятного цвета. В Австралии это темно-зеленый, сейчас переходят на эту систему и в Великобритании, и во Франции, и вообще весь мир движется в этом направлении", — сказал эксперт, отметив, что в Австралии и Великобритании такие меры привели к закрытию в странах фабрик по производству табачной продукции.

Зыков добавил, что также нужно помогать тем, кто уже курит, развивая различные реабилитационные технологии, в том числе и медицинские. Он отметил, что в Москве есть отдельный диспансер, который занимается помощью зависимым от табака, но не все хотят получить такую помощь. По его словам, тем не менее, первичной задачей являются именно действия, направленные на то, чтобы нынешние дети не стали употреблять табак.

"Я отношусь к этому (к концепции) как к мечте, закрепленной, тем не менее, нормативно. Есть некоторые вещи, которые нужно декларировать, даже если ты до конца не понимаешь, произойдет ли это или нет. Мы понимаем, что люди, рожденные в 2015 или 2014 году, должны еще прожить достаточно долгую жизнь, чтобы стать совершеннолетними. Тогда будет решаться мировым сообществом и Россией в том числе вот эта декларация, станет ли нормой жизни. Ведь это концепция, это не закон. Она (декларация) не уникальна для нашей страны, я даже не считаю ее радикальной… я считаю, что это то, что человечество обязано было, в конце концов, для себя осознать, и это должно было прозвучать публично", — подытожил Зыков.