Почти 7 тысяч россиян обратились в ОП из-за задержки зарплаты в 2016 году

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. По вопросам задержек и невыплаты заработной платы на "горячую линию" Общественной палаты (ОП) РФ в 2016 году поступило 6,7 тысячи обращений, сообщил РИА Новости председатель комиссии ОП по социальной политике, трудовым отношениям и качеству жизни граждан Владимир Слепак.

"На "горячую линию" за 2016 год поступило свыше 6,7 тысячи обращений по фактам задержки и(или) невыплаты заработной платы на общую сумму около 700 миллионов рублей", — сообщил Слепак.

Он отметил, что наибольшее количество сообщений (72,3%) содержали сведения о задержке заработной платы на срок до 6 месяцев, в 17,6% сообщений – от 6 месяцев до года, а в 10,1% граждане сообщали о задержке зарплаты сроком свыше одного года.

"В 28,6% случаев сумма задолженностей составляет менее 50 тысяч рублей. Основная масса жалоб содержали сведения о задолженностях от 50 тысяч до 100 тысяч рублей (30,1% жалоб) и от 100 тысяч до 300 тысяч рублей (30,9% жалоб)", — привел член ОП статистику жалоб, добавив, что жалобы о невыплатах крупных сумм от 300 тысяч рублей составили незначительную долю.

При этом, со слов Слепака, чаще всего в ОП обращались жители таких регионов, как Республика Башкортостан (5,5%), Московская область (5,3%), Ростовская область (5,1%) Красноярский и Краснодарский края (4,9% и 4,2% соответственно). При этом большинство жалоб поступили в отношении организаций строительного сектора и производственных предприятий.

"Мы не разделяем точку зрения чиновников, которые оценивают положение на рынке труда как менее острое по сравнению с предыдущим кризисом, для нас важна судьба каждого человека, каждый эпизод, связанный с нарушением закона. Особую обеспокоенность вызывают случаи задержки зарплаты, за которыми стоят коррупция и мошенничество", — прокомментировал Слепак итоги работы "горячей линии" в 2016 году.

Он отметил, что в ОП обращаются люди, "как в инстанцию последней надежды, исчерпав свои усилия в переписке с официальными структурами, местными администрациями". "В новом году помимо решения вопросов по невыплатам заработной платы гражданам, будем ставить вопрос о персональной ответственности руководителей субъектов РФ, министерств и ведомств, на предприятиях которых происходят нарушения закона", — добавил общественник.

"Горячая линия" по вопросам задержек и невыплаты заработной платы открыта в ОП РФ и начала работать 1 июля 2015 года. Инициатором открытия "горячей линии" является Владимир Слепак.