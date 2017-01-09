Почти 7 тысяч россиян обратились в ОП из-за задержки зарплаты в 2016 году

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. По вопросам задержек и невыплаты заработной платы на "горячую линию" Общественной палаты (ОП) РФ в 2016 году поступило 6,7 тысячи обращений, сообщил РИА Новости председатель комиссии ОП по социальной политике, трудовым отношениям и качеству жизни граждан Владимир Слепак.
"На "горячую линию" за 2016 год поступило свыше 6,7 тысячи обращений по фактам задержки и(или) невыплаты заработной платы на общую сумму около 700 миллионов рублей", — сообщил Слепак.
"В 28,6% случаев сумма задолженностей составляет менее 50 тысяч рублей. Основная масса жалоб содержали сведения о задолженностях от 50 тысяч до 100 тысяч рублей (30,1% жалоб) и от 100 тысяч до 300 тысяч рублей (30,9% жалоб)", — привел член ОП статистику жалоб, добавив, что жалобы о невыплатах крупных сумм от 300 тысяч рублей составили незначительную долю.
"Мы не разделяем точку зрения чиновников, которые оценивают положение на рынке труда как менее острое по сравнению с предыдущим кризисом, для нас важна судьба каждого человека, каждый эпизод, связанный с нарушением закона. Особую обеспокоенность вызывают случаи задержки зарплаты, за которыми стоят коррупция и мошенничество", — прокомментировал Слепак итоги работы "горячей линии" в 2016 году.
"Горячая линия" по вопросам задержек и невыплаты заработной платы открыта в ОП РФ и начала работать 1 июля 2015 года. Инициатором открытия "горячей линии" является Владимир Слепак.