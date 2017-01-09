Задержанный в Екатеринбурге рейс вылетел в Салехард

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 янв – РИА Новости. Рейс авиакомпании "Ямал", задержанный в екатеринбургском "Кольцово", вылетел в Салехард в 12.54 местного времени (10.54 мск), сообщается на онлайн-табло аэропорта.

Как сообщалось ранее, борт CRJ-200 авиакомпании "Ямал" должен был вылететь из Екатеринбурга в Салехард в 08.30 по местному времени (06.30 мск). По словам представителя аэропорта, задержка произошла по техническим причинам. По информации местных СМИ, рейс задержали из-за мороза.

"12.54. Вылетел", — значится на онлайн-табло "Кольцово".

После прибытия в Салехард борт отправится в Новый Уренгой.