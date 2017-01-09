Задержанный в Екатеринбурге рейс вылетел в Салехард
11:2509.01.2017
(обновлено: 11:27 09.01.2017)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 янв – РИА Новости. Рейс авиакомпании "Ямал", задержанный в екатеринбургском "Кольцово", вылетел в Салехард в 12.54 местного времени (10.54 мск), сообщается на онлайн-табло аэропорта.
Как сообщалось ранее, борт CRJ-200 авиакомпании "Ямал" должен был вылететь из Екатеринбурга в Салехард в 08.30 по местному времени (06.30 мск). По словам представителя аэропорта, задержка произошла по техническим причинам. По информации местных СМИ, рейс задержали из-за мороза.
"12.54. Вылетел", — значится на онлайн-табло "Кольцово".
После прибытия в Салехард борт отправится в Новый Уренгой.