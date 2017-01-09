Глава Минприроды посетит Байкал в День заповедников и национальных парков
11:1609.01.2017
(обновлено: 11:28 09.01.2017)
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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Глава Минприроды России Сергей Донской посетит Байкал 11 января — в день 100-летия создания первого заповедника, который отмечается как День заповедников и национальных парков России, сообщает министерство.
"Глава Минприроды России Сергей Донской 11 января примет участие в открытии визит-центра "Байкал заповедный" (Республика Бурятия) и даст символический старт Году особо охраняемых природных территорий", – говорится в сообщении.
Кроме того, в Байкальском заповеднике состоится обсуждение проблем сохранения озера Байкал как объекта всемирного наследия ЮНЕСКО, а также биологического и ландшафтного разнообразия Байкальской природной территории с участием главы Бурятии Вячеслава Наговицына, губернатора Иркутской области Сергея Левченко, руководителей особо охраняемых природных территорий и Байкальского управления Росприроднадзора.
Первый в истории России общегосударственный заповедник – Баргузинский (Бурятия) — был основан 11 января 1917 года на берегу озера Байкал. Заповедник, созданный с целью охраны баргузинского соболя, численность которого в начале ХХ века катастрофически снизилась, продолжает свою работу в настоящее время.
Всего в России на сегодняшний день создано более 12 тысяч особо охраняемых природных территорий (ООПТ) разных уровней и категорий. Федеральная система ООПТ, которая формировалась в течение почти 100 лет, на данном этапе включает: 103 государственных природных заповедника, 47 национальных парков, 67 федеральных заказников. Совокупная площадь всех федеральных ООПТ занимает почти 3% территории России, в ООПТ всех категорий – 11%.
Славное море - священный Байкал
О Байкале невозможно рассказать без слова "самый". Байкал — самое глубокое озеро в мире, оно содержит самые большие запасы пресной воды, а понять насколько мощна его энергетика, может только тот, кто побывал на его берегах.
Происхождение Байкала до сих пор вызывает научные споры. Возраст озера ученые традиционно определяют в 25-35 млн лет. Этот факт также делает Байкал уникальным, так как большинство озер, особенно ледникового происхождения, живут в среднем 10-15 тыс. лет, а потом заполняются илистыми осадками и заболачиваются.
Точная глубина озера до сих пор неизвестна, среди экспертов есть мнение, что Байкал сообщается с мировым океаном.
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Закат на трассе Иркутск - МРС у озера Байкал.