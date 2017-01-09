Глава Минприроды посетит Байкал в День заповедников и национальных парков

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Глава Минприроды России Сергей Донской посетит Байкал 11 января — в день 100-летия создания первого заповедника, который отмечается как День заповедников и национальных парков России, сообщает министерство.

"Глава Минприроды России Сергей Донской 11 января примет участие в открытии визит-центра "Байкал заповедный" (Республика Бурятия) и даст символический старт Году особо охраняемых природных территорий", – говорится в сообщении.

Кроме того, в Байкальском заповеднике состоится обсуждение проблем сохранения озера Байкал как объекта всемирного наследия ЮНЕСКО, а также биологического и ландшафтного разнообразия Байкальской природной территории с участием главы Бурятии Вячеслава Наговицына, губернатора Иркутской области Сергея Левченко, руководителей особо охраняемых природных территорий и Байкальского управления Росприроднадзора.

Первый в истории России общегосударственный заповедник – Баргузинский (Бурятия) — был основан 11 января 1917 года на берегу озера Байкал. Заповедник, созданный с целью охраны баргузинского соболя, численность которого в начале ХХ века катастрофически снизилась, продолжает свою работу в настоящее время.

Всего в России на сегодняшний день создано более 12 тысяч особо охраняемых природных территорий (ООПТ) разных уровней и категорий. Федеральная система ООПТ, которая формировалась в течение почти 100 лет, на данном этапе включает: 103 государственных природных заповедника, 47 национальных парков, 67 федеральных заказников. Совокупная площадь всех федеральных ООПТ занимает почти 3% территории России, в ООПТ всех категорий – 11%.