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Общество

Глава Минприроды посетит Байкал в День заповедников и национальных парков

11:1609.01.2017
(обновлено: 11:28 09.01.2017)
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Торос на фоне штормовых облаков на озере Байкал. Архивное фото
© РИА Новости. Владимир Смирнов
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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Глава Минприроды России Сергей Донской посетит Байкал 11 января — в день 100-летия создания первого заповедника, который отмечается как День заповедников и национальных парков России, сообщает министерство.

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© РИА Новости. Алексей Дружинин
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"Глава Минприроды России Сергей Донской 11 января примет участие в открытии визит-центра "Байкал заповедный" (Республика Бурятия) и даст символический старт Году особо охраняемых природных территорий", – говорится в сообщении.

Кроме того, в Байкальском заповеднике состоится обсуждение проблем сохранения озера Байкал как объекта всемирного наследия ЮНЕСКО, а также биологического и ландшафтного разнообразия Байкальской природной территории с участием главы Бурятии Вячеслава Наговицына, губернатора Иркутской области Сергея Левченко, руководителей особо охраняемых природных территорий и Байкальского управления Росприроднадзора.

Байкал. Архивное фото
© РИА Новости. Владимир Смирнов
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Первый в истории России общегосударственный заповедник – Баргузинский (Бурятия) — был основан 11 января 1917 года на берегу озера Байкал. Заповедник, созданный с целью охраны баргузинского соболя, численность которого в начале ХХ века катастрофически снизилась, продолжает свою работу в настоящее время.

Всего в России на сегодняшний день создано более 12 тысяч особо охраняемых природных территорий (ООПТ) разных уровней и категорий. Федеральная система ООПТ, которая формировалась в течение почти 100 лет, на данном этапе включает: 103 государственных природных заповедника, 47 национальных парков, 67 федеральных заказников. Совокупная площадь всех федеральных ООПТ занимает почти 3% территории России, в ООПТ всех категорий – 11%.

Славное море - священный Байкал
Вид на пролив Малое море с острова Ольхон
© РИА Новости. Владимир Смирнов
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О Байкале невозможно рассказать без слова "самый". Байкал — самое глубокое озеро в мире, оно содержит самые большие запасы пресной воды, а понять насколько мощна его энергетика, может только тот, кто побывал на его берегах.
Судно плывет по озеру Байкал возле острова Ольхон
© РИА Новости. Илья Питалев
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Происхождение Байкала до сих пор вызывает научные споры. Возраст озера ученые традиционно определяют в 25-35 млн лет. Этот факт также делает Байкал уникальным, так как большинство озер, особенно ледникового происхождения, живут в среднем 10-15 тыс. лет, а потом заполняются илистыми осадками и заболачиваются.
Ночное небо из бухты Саган-Заба на озере Байкал
© РИА Новости. Владимир Смирнов
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Точная глубина озера до сих пор неизвестна, среди экспертов есть мнение, что Байкал сообщается с мировым океаном.
Река Осиновка в Байкальском Национальном заповеднике
© РИА Новости. Валерий Мельников
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Река Осиновка в Байкальском национальном заповеднике.
Зимние виды озера Байкал в районе поселка Листвянк
© РИА Новости. Алексей Куденко
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Зимние виды озера Байкал в районе поселка Листвянка.
Торос на фоне штормовых облаков на озере Байкал
© РИА Новости. Владимир Смирнов
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Байкал зимой - не только в самый большой в мире каток, но и в волшебное зеркало, украшенное причудливыми торосами и трещинами.
Шаман Валентин Хагдаев в горах побережья Байкала
© РИА Новости. Илья Питалев
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Валентин Распутин писал, что и коренные жители байкальских земель, и русские, пришедшие на берега озера уже в XVII веке, и путешествующие иноземцы, преклоняясь перед величественной неземной красотой Байкала, называли его "святым морем", "святым озером" и источником "святой воды".
Работа волонтеров Байкальской береговой службы
© РИА Новости. Валерий Мельников
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Волонтер Байкальской береговой службы на уборке мусора на берегу озера Байкал.
Долина реки Анга в Тажеранской степи - реликтовом природном комплексе на территории Иркутской области
© РИА Новости. Владимир Смирнов
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Долина реки Анга в Тажеранской степи - реликтовом природном комплексе на территории Иркутской области.
Турист отдыхает на острове Ольхон
© РИА Новости. Илья Питалев
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Среди трех десятков островов Байкала, особенно выделяется Ольхон, и как самый крупный остров на озере, и как самый легендарный. Этот участок суши является географическим, историческим и сакральным центром озера – сосредоточием древних и исторических преданий.
Мыс Хобой (северная часть острова Ольхона), мыс Рытый (слева) и полуостров Святой нос (справа). Вид на северную часть озера Байкал
© РИА Новости. Владимир Смирнов
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Зимой Байкал превращается в одну большую трассу, где можно передвигаться на автомобилях, снегоходах, судне-амфибии на воздушной подушке и собачьих упряжках. Причем добраться до самых уделенных мест на озере таким образом получается гораздо быстрее, чем по открытой глади воды летом.
Нерпа на озере Байкал
© РИА Новости. Владимир Смирнов
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Байкальская нерпа - это единственный вид пресноводных тюленей, которые обитают исключительно в байкальских глубинах. Ушканские острова служат им естественным лежбищем. Зимой эти реликтовые млекопитающие часто прячутся на торосистых участках озера.
Пролив Малое море на озере Байкал
© РИА Новости. Владимир Смирнов
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Пролив Малое море на озере Байкал.
Закат на трассе Иркутск - МРС у озера Байкал
© РИА Новости. Владимир Смирнов
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Закат на трассе Иркутск - МРС у озера Байкал.
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