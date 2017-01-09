В Перми из-за морозов до 45 градусов продлили каникулы

УФА, 9 янв – РИА Новости, Рамиля Салихова. Зимние каникулы пермских школьников продлятся до 11 января из-за морозов до минус 45 градусов, ожидаемых в Перми, сообщила РИА Новости представитель департамента образования администрации города Вероника Кушнарева.

"Департамент образования администрации Перми сообщает, что в связи со значительным понижением температуры воздуха каникулы в пермских школах продлены до 11 января включительно", — сообщила она агентству.

Синоптики сообщают, что 9 января в Пермском крае ожидается мороз до —37 градусов в северных районах, а в горно-восточных районах до — 45. Отмечается, что будет аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха на 7 градусов ниже климатической нормы.

Спасатели пермского края советуют местным жителям быть предельно осторожными во время морозов и соблюдать меры безопасности, которые помогут предотвратить несчастные случаи.

"Не выходите в морозы на улицу без крайней необходимости. Не отпускайте на прогулки детей! Одевайтесь теплее, опасайтесь переохлаждения и обморожения. На улицах оказывайте помощь пожилым и престарелым людям. При обогреве дома соблюдайте правила пожарной безопасности, не допускайте перегруза электросети. По возможности откажитесь от дальних поездок", — говорится в сообщении МЧС края.

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