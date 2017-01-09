Работу пострадавшего от урагана порта на Чукотке наладят к старту навигации

ВЛАДИВОСТОК, 9 янв – РИА Новости. Специалисты планируют восстановить работоспособность морского порта Анадырь, который пострадал от ураганного ветра в конце 2016 года, к началу навигационного периода, сообщает правительство Чукотки.

Из-за мощного циклона, который подошел в регион 29-30 декабря 2016 года, пострадал ряд населенных пунктов Чукотки. Ветер местами достигал 54 метров в секунду. Оказались повреждены окна домов, завалился кран в порту, повредились лопасти вертолетов в аэропорту. Сейчас энергоснабжение восстановлено во всех районах.

"В результате сильнейшего бурана, произошедшего в ночь на 30 декабря, когда скорость ветра достигала 54 м/с, в морском порту произошёл обрыв четырёх портовых кранов, три из них получили серьёзные повреждения, один не подлежит восстановлению. Как сообщил генеральный директор ОАО "Анадырьморпорт" Виктор Тюхтий, планируется, что работоспособность морского порта будет восстановлена уже до начала навигации 2017 года, авария не должна повлиять на грузооборот морпорта", — говорится в сообщении.

Обычный навигационный период порта Анадыря, согласно информации на официальном сайте, начинается 1 июля и заканчивается 1 октября.

По данным властей региона, непогодой также были повреждены три вертолёта Ми-8 в окружном аэропорту. Два из них уже отремонтированы и готовы выполнять авиарейсы. Ещё один вертолёт планируется ввести в эксплуатацию до конца января текущего года.