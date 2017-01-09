В Москве за неделю потеплеет до нуля, в выходные ожидаются снегопады

МОСКВА, 9 янв – РИА Новости. Температура воздуха в столичном регионе начнет повышаться уже с понедельника, а к выходным жителям Москвы и Московской области стоит ожидать снегопадов и околонулевых температур, сообщили РИА Новости в погодном центре "Фобос".

Ранее из-за сильных морозов в Москве и Подмосковье был объявлен "оранжевый" уровень опасности. Днем в воскресенье в Москве температура опускалась до —27… —25 градусов.

"Сегодня будет первый день, когда холода начнут отступать. В Москве —18… —10 градусов, вечером уже —16… —18 градусов и переменная облачность без осадков. Во вторник через столичный регион пройдет теплый фронт, поэтому небо закроют облака, ветры развернутся на западные потоки, поэтому ночью уже —15… —17 градусов, и днем —7… —9 градусов. В дневные часы пасмурно и местами возможен незначительный снег", — сказал специалист центра.

Как отметили в "Фобосе", в среду характер погоды будет определяться северо-западной периферией антициклона, поэтому будет облачно с прояснениями без существенных осадков, ночью —7… —12 градусов, в дневные часы —5… —10 градусов, что соответствует климатической норме. В четверг днем облачно и небольшой снег, —9… —14 градусов ночью и —4… —9 градусов в дневные часы.

"В пятницу и субботу погода испортится: мощный атлантический циклон принесет снегопады и метели, а также обеспечит дальнейший рост температуры. В пятницу ночью —3… —8 градусов, днем —1… —6 градусов, в субботу днем уже 0… —5 градусов. В воскресенье придет уже балканский циклон, поэтому тоже снегопады, и температура в дневные часы приблизится к околонулевым отметкам", — добавили в погодном центре.

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