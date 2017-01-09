В Москве за неделю потеплеет до нуля, в выходные ожидаются снегопады
10:4909.01.2017
(обновлено: 11:05 09.01.2017)
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МОСКВА, 9 янв – РИА Новости. Температура воздуха в столичном регионе начнет повышаться уже с понедельника, а к выходным жителям Москвы и Московской области стоит ожидать снегопадов и околонулевых температур, сообщили РИА Новости в погодном центре "Фобос".
Ранее из-за сильных морозов в Москве и Подмосковье был объявлен "оранжевый" уровень опасности. Днем в воскресенье в Москве температура опускалась до —27… —25 градусов.
"Сегодня будет первый день, когда холода начнут отступать. В Москве —18… —10 градусов, вечером уже —16… —18 градусов и переменная облачность без осадков. Во вторник через столичный регион пройдет теплый фронт, поэтому небо закроют облака, ветры развернутся на западные потоки, поэтому ночью уже —15… —17 градусов, и днем —7… —9 градусов. В дневные часы пасмурно и местами возможен незначительный снег", — сказал специалист центра.
Как отметили в "Фобосе", в среду характер погоды будет определяться северо-западной периферией антициклона, поэтому будет облачно с прояснениями без существенных осадков, ночью —7… —12 градусов, в дневные часы —5… —10 градусов, что соответствует климатической норме. В четверг днем облачно и небольшой снег, —9… —14 градусов ночью и —4… —9 градусов в дневные часы.
"В пятницу и субботу погода испортится: мощный атлантический циклон принесет снегопады и метели, а также обеспечит дальнейший рост температуры. В пятницу ночью —3… —8 градусов, днем —1… —6 градусов, в субботу днем уже 0… —5 градусов. В воскресенье придет уже балканский циклон, поэтому тоже снегопады, и температура в дневные часы приблизится к околонулевым отметкам", — добавили в погодном центре.
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Московские морозы
Новый год в столичном регионе начался с погодных рекордов. В субботу из-за сильных морозов в Москве был объявлен "оранжевый" уровень опасности.
Все образовательные учреждения Москвы 9 января начнут свою работу после праздников в обычном режиме, несмотря на сильные морозы. Родители учащихся начальной школы (1-4 класс) вправе сами принять решение о посещении их детьми учебных занятий.
В ночь на воскресенье температура в Московской области пересекла отметку в минус 36 градусов.
Морозы сохранятся в Москве в ближайшие сутки, но уже во вторник потеплеет до —8 градусов, сообщили РИА Новости в погодном центре "Фобос".
Во вторник погода будет меняться, и регион окажется на южной периферии циклона, отмечают синоптики.
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