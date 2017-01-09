МЦК перевезло около миллиона пассажиров в праздники

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Около одного миллиона пассажиров воспользовались Московским центральным кольцом (МЦК) с 31 декабря по 8 января; с приходом морозов кольцо перевозило почти 130 тысяч жителей ежедневно, сообщает пресс-служба МЦК в понедельник.

"Новое "колечко" столицы во время новогодних и рождественских выходных не отдыхало, а работало для москвичей и туристов. С 31 декабря 2016 года по 8 января 2017 года "Ласточки" перевезли на МЦК почти 1 млн пассажиров! И даже когда ударили морозы, кольцо встречало до 130 тыс. пассажиров день", — говорится в сообщении пресс-службы в Telegram.