В московских аэропортах отменили 43 рейса

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости/Прайм. Авиакомпании отменили 43 рейса в столичных аэропортах в понедельник, еще 20 рейсов задержано, сообщается на портале "Яндекс.Расписание".

Так, по состоянию на 10.20 мск в аэропорту "Домодедово" отменено 10 рейсов и еще 10 рейсов задержано, в "Шереметьево" отменены 33 рейса и также 10 задержано.

Как сообщается на сайте Гидрометцентра РФ, в понедельник, 9 января, в Москве ожидается переменная облачность, без осадков, ветер переменных направлений 2-7 м/с. Температура воздуха опустится до —21… —19 градусов Цельсия.