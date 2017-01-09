На Чукотке жители пострадавшего от взрыва дома вернулись в свои квартиры

ВЛАДИВОСТОК, 9 янв – РИА Новости. Жители дома в селе Тавайваам на Чукотке, пострадавшего от взрыва в феврале прошлого года, вернулись в свои квартиры после ремонта, сообщает мэрия Анадыря.

Взрыв произошел в конце февраля 2016 года в первом подъезде трехэтажного жилого дома, обрушились крыша и перекрытия. По предварительным данным, взорвался водонагреватель из-за перегрева. Пострадал один человек. Было возбуждено уголовное дело.

"Мэр города Анадыря Илья Давиденко вручил ключи от квартир жильцам восстановленного после взрыва жилого дома села Тавайваам по улице Береговая, 2а. Как пояснил градоначальник, все капитальные работы полностью завершены. Заменены все инженерные сети: электропроводка, система горячего и холодного водоснабжения, канализация. В квартирах жильцов установлена новая сантехника, современные водонагреватели, радиаторы отопления, положена кафельная плитка, поставлены новые стеклопакеты, входные и межкомнатные двери. На первом этаже установлена дополнительная теплоизоляция полов", — говорится в сообщении.

По данным мэра, срок сдачи дома сдвинулся из-за незапланированного объема работ в тех квартирах, которые не пострадали при взрыве. Было принято решение капитально отремонтировать не только пострадавшую часть подъезда, но и все остальные квартиры.