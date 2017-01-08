Ни один из участников велопарада в Москве не обратился за медпомощью

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МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Ни один из 500 участников зимнего велопарада в Москве не обратился за медицинской помощью после его окончания; каждый участник внимательно отнесся к своему здоровью и утеплился согласно погодным условиям, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента транспорта.

Зимний велопарад в поддержку развития велосипедной инфраструктуры и за безопасность на дорогах прошел по набережным Москвы-реки в центре города в воскресенье. Он состоялся уже во второй раз и собрал более 500 участников, несмотря на оранжевый уровень опасности, объявленный в Москве из-за сильных морозов. Средняя скорость движения участников составила 14-15 км/ч.

В департаменте транспорта ранее призвали участников велозаезда внимательно отнестись к мероприятию, соблюдать технику безопасности из-за неблагоприятных погодных условий, им также было предложено перенести дату проведения велозабега.

"Участники велопарада отнеслись внимательно к своему здоровью, смогли подобрать соответствующую экипировку и утеплиться согласно погодным условиям. Ни один из участников зимнего велозаезда не обратился за медицинской помощью после его окончания", — рассказала собеседница агентства. Эту информацию департаменту транспорта предоставил департамент здравоохранения Москвы.

Для обеспечения безопасности велосипедистов на старте и финише дежурили бригады центра экстренной медицинской помощи столичного департамента здравоохранения и сотрудники МЧС, готовые оказать необходимую помощь.

В Москве и Подмосковье в субботу из-за сильных морозов объявлен "оранжевый" уровень опасности. Днём воскресенья, 8 января в Москве температура воздуха понизилась до —25…- 27 градусов.