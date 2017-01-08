Ни один из участников велопарада в Москве не обратился за медпомощью
14:2208.01.2017
(обновлено: 11:35 09.01.2017)
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МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Ни один из 500 участников зимнего велопарада в Москве не обратился за медицинской помощью после его окончания; каждый участник внимательно отнесся к своему здоровью и утеплился согласно погодным условиям, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента транспорта.
Зимний велопарад в поддержку развития велосипедной инфраструктуры и за безопасность на дорогах прошел по набережным Москвы-реки в центре города в воскресенье. Он состоялся уже во второй раз и собрал более 500 участников, несмотря на оранжевый уровень опасности, объявленный в Москве из-за сильных морозов. Средняя скорость движения участников составила 14-15 км/ч.
В департаменте транспорта ранее призвали участников велозаезда внимательно отнестись к мероприятию, соблюдать технику безопасности из-за неблагоприятных погодных условий, им также было предложено перенести дату проведения велозабега.
"Участники велопарада отнеслись внимательно к своему здоровью, смогли подобрать соответствующую экипировку и утеплиться согласно погодным условиям. Ни один из участников зимнего велозаезда не обратился за медицинской помощью после его окончания", — рассказала собеседница агентства. Эту информацию департаменту транспорта предоставил департамент здравоохранения Москвы.
Для обеспечения безопасности велосипедистов на старте и финише дежурили бригады центра экстренной медицинской помощи столичного департамента здравоохранения и сотрудники МЧС, готовые оказать необходимую помощь.
В Москве и Подмосковье в субботу из-за сильных морозов объявлен "оранжевый" уровень опасности. Днём воскресенья, 8 января в Москве температура воздуха понизилась до —25…- 27 градусов.
Мороз спорту не помеха. Зимний велопарад в Москве
В воскресенье в Москве прошел зимний велопарад.
Мероприятие состоялось в поддержку развития велосипедной инфраструктуры и за безопасность на дорогах.
Зимний велозабег собрал более 500 участников, несмотря на оранжевый уровень опасности, объявленный в Москве из-за сильных морозов.
Каждый участник внимательно отнесся к своему здоровью и утеплился согласно погодным условиям.
Ни один из участников зимнего велопарада не обратился за медицинской помощью после его окончания.
Зимний велопарад прошел в столице уже во второй раз.
Сбор участников начался 8 января в 10.00 на ул. 3-я Фрунзенская. Старт – в 11.00.
Маршрут прошёл по набережным Москвы-реки до Кремля и обратно.
Многие участвовали в велопараде в костюмах зимних волшебников и других сказочных персонажей.
Средняя скорость движения участников составила 14-15 километров в час.
Около 12.00 колонна из более 500 смельчаков, которым оказался не страшен мороз, завершила заезд.
В департаменте транспорта ранее призвали участников велозаезда внимательно отнестись к мероприятию, соблюдать технику безопасности из-за неблагоприятных погодных условий, им также было предложено перенести дату проведения велозабега.
Для обеспечения безопасности велосипедистов на старте и финише дежурили бригады центра экстренной медицинской помощи столичного департамента здравоохранения и сотрудники МЧС, готовые оказать необходимую помощь.
В Москве и Подмосковье в субботу из-за сильных морозов был объявлен "оранжевый" уровень опасности. Днём воскресенья, 8 января в Москве температура воздуха понизилась до -25…- 27 градусов.
Зимний велопарад организован проектом по развитию велокультуры Let's bike it! при поддержке Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.