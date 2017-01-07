В Пензенской области объявлено штормовое предупреждение

САРАТОВ, 7 янв — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Штормовое предупреждение объявлено в субботу в Пензенской области из-за надвигающегося циклона со снегом, сообщает региональный главк МЧС.

"По информации Пензенского центра по гидрометеорологии, в ближайшие два-четыре часа в большинстве районов области ожидается очень сильный снег с сохранением в течение ночи", — говорится в сообщении.

По данным Росгидромета на 21.00 мск субботы, в Пензе шел слабый непрерывный снег, температура воздуха составляла минус два градуса.