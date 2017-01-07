"Ледниковый период". Как соцсети отреагировали на рождественские морозы

МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. В рождественскую ночь в столице столбик термометра опустился до рекордного минимума. По данным центра "Фобос", такого "морозного" Рождества Москва не знала уже 120 лет. Синоптики сообщают, что в городе температура опускалась до — 29,9 градусов, а в области так и вовсе до — 33,4.
Тему "аномальных" морозов моментально начали обсуждать в социальных сетях.
Так, многие пользователи поделились со своими подписчиками снимками узоров, появившихся рождественской ночью на окнах.
Некоторые выразили уверенность в том, что крепкие морозы — это не повод сидеть дома.
-25 — не повод сидеть дома)😀❄️😬 #modelagency #love #model #models #modeling #follow #followme #russia #spb #питер #санктпетербург #россия #мода #magazine #модельноеагентство #fashion #kidsfashion #fashionkids #kids #moscow #amazing #smile #дети #baby #москва #photo #photoshoot #photographer #модель #спб
Нашлись и те, кто решил воздержаться от прогулок.
Ледниковый период продолжается третий день ❄️⛄️ Только рыбаки об этом не слышали, а может, уже даже и не услышат 😕☠️🙏🏻(R.I.P.) А всех остальных живых людей поздравляю с Рождеством 😉 (Merry Christmas 🎄) #москва #москвасити #рождество #7января #москварека #рыбаки #кожуховская #кожуховскийзатон #нагатинскийзатон #коломенская #технопарк #автозаводская #набережная #ледниковыйпериод #холод #зима #январь #russia #moscow #moscowcity #merrychristmas #2017
Тем не менее большинство пользователей с энтузиазмом восприняли приход "настоящей зимы"
Рождественские морозы, и снегопад. Прям как из моего детства) https://t.co/TjMp1mrRvh— Stetsyuk Oleg (@ovstetsyuk) 7 января 2017 г.
Чудеснейший день #vsco #vscocam #vscobest #vscorussia #vscomoscow #vscoeurope #snapseed #afterlight #москварека #красныйоктябрь #moscow #msk #photooftheday #russia #russiangirl #follow #instagirl #moscowriver #river #bestoftoday #sun #рождество #happiness #счастье #tumblr #photooftheday #памятникпетрупервому
Ээээх такие морозы пропадают… и ни французов, ни немцев… придётся мерзнуть самим)))— Александр Емельянов (@ponimatel) 7 января 2017 г.
Гости столицы тоже были удивлены внезапным похолоданием.
Всех с праздником Рождества) а вот такой праздник сегодня у парней, называется как завести машину☃️❄️☺️#рождество #праздниккнамприходит #праздник #авто #мороз #зима #холодно #christmas #auto #moscow #russia #-30ночью #instagram #instagood #instadaily #instapic #instalike #instalike #vscomoscow #vscorussia #vsco #vscocam #photooftheday #picoftheday #cold #winter #carporn #car
Ляпота!!!)) Рождественские морозы!)) как раз вчера машины помыли) #россия #москва #генералмороз… https://t.co/ITyfTahA4W— Валерий Сидоренко (@vsidorenko) 6 января 2017 г.
Кроме того, "аномальные" заморозки позволили жителям столицы насладиться редким оптическим явлением — гало или "зимней радугой".
Жуткие морозы позволили жителям Москвы снять на видео гало#жуткиеморозы #москваиобласть #клиндмитров #гидрометцентрhttps://t.co/9OLjcOjKHf pic.twitter.com/cBJdNKKPgo— Марат (@Marlon77775) 7 января 2017 г.
По сообщениям синоптиков, морозы пойдут на спад уже в это воскресенье, а к концу следующей недели температура в столичном регионе поднимется до —2 градусов.