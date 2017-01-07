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Общество

"Ледниковый период". Как соцсети отреагировали на рождественские морозы

18:4007.01.2017
(обновлено: 18:56 07.01.2017)
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Аномальные морозы в Москве
© РИА Новости. Максим Блинов
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МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. В рождественскую ночь в столице столбик термометра опустился до рекордного минимума. По данным центра "Фобос", такого "морозного" Рождества Москва не знала уже 120 лет. Синоптики сообщают, что в городе температура опускалась до — 29,9 градусов, а в области так и вовсе до — 33,4.

Тему "аномальных" морозов моментально начали обсуждать в социальных сетях.

Так, многие пользователи поделились со своими подписчиками снимками узоров, появившихся рождественской ночью на окнах.

Когда мороз и солнце #москва #адоматоженичего #зима #moscow #moscu #winter #invierno

Фото опубликовано Мария (@melaine215) Янв 7 2017 в 5:26 PST

Некоторые выразили уверенность в том, что крепкие морозы — это не повод сидеть дома.

Нашлись и те, кто решил воздержаться от прогулок.

Ледниковый период продолжается третий день ❄️⛄️ Только рыбаки об этом не слышали, а может, уже даже и не услышат 😕☠️🙏🏻(R.I.P.) А всех остальных живых людей поздравляю с Рождеством 😉 (Merry Christmas 🎄) #москва #москвасити #рождество #7января #москварека #рыбаки #кожуховская #кожуховскийзатон #нагатинскийзатон #коломенская #технопарк #автозаводская #набережная #ледниковыйпериод #холод #зима #январь #russia #moscow #moscowcity #merrychristmas #2017

Фото опубликовано @povelitel_elik Янв 7 2017 в 5:30 PST

Тем не менее большинство пользователей с энтузиазмом восприняли приход "настоящей зимы"

Сделать фото в —30 это святое😁 с Рождеством друзья❄️🕊 #рождество #christmas #moscow #москва #россия #russia

Фото опубликовано ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀🎅🏼Дмитрий Беляков🎄 (@dima.russ) Янв 7 2017 в 5:26 PST

Гости столицы тоже были удивлены внезапным похолоданием.

Автомобилисты делились радостью по поводу того, что им все-таки удалось завести машину.

Рождественский сюрприз#drive2#смотра#drive#smotraru#likeme#followme#suzuki#vitara

Фото опубликовано Александра (@alokso_aka_skinni) Янв 7 2017 в 6:34 PST

Кроме того, "аномальные" заморозки позволили жителям столицы насладиться  редким оптическим явлением —  гало или "зимней радугой".

По сообщениям синоптиков, морозы пойдут на спад уже в это воскресенье, а к концу следующей недели температура в столичном регионе поднимется до —2 градусов.

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