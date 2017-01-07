"Ледниковый период". Как соцсети отреагировали на рождественские морозы

МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. В рождественскую ночь в столице столбик термометра опустился до рекордного минимума. По данным центра "Фобос", такого "морозного" Рождества Москва не знала уже 120 лет. Синоптики сообщают, что в городе температура опускалась до — 29,9 градусов, а в области так и вовсе до — 33,4.

Тему "аномальных" морозов моментально начали обсуждать в социальных сетях.

Так, многие пользователи поделились со своими подписчиками снимками узоров, появившихся рождественской ночью на окнах.

Когда мороз и солнце #москва #адоматоженичего #зима #moscow #moscu #winter #invierno Фото опубликовано Мария (@melaine215) Янв 7 2017 в 5:26 PST

Некоторые выразили уверенность в том, что крепкие морозы — это не повод сидеть дома.

Нашлись и те, кто решил воздержаться от прогулок.

Тем не менее большинство пользователей с энтузиазмом восприняли приход "настоящей зимы"

Рождественские морозы, и снегопад. Прям как из моего детства) https://t.co/TjMp1mrRvh — Stetsyuk Oleg (@ovstetsyuk) 7 января 2017 г.

Ээээх такие морозы пропадают… и ни французов, ни немцев… придётся мерзнуть самим))) — Александр Емельянов (@ponimatel) 7 января 2017 г.

Гости столицы тоже были удивлены внезапным похолоданием.

Автомобилисты делились радостью по поводу того, что им все-таки удалось завести машину.

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Рождественский сюрприз#drive2#смотра#drive#smotraru#likeme#followme#suzuki#vitara Фото опубликовано Александра (@alokso_aka_skinni) Янв 7 2017 в 6:34 PST

Кроме того, "аномальные" заморозки позволили жителям столицы насладиться редким оптическим явлением — гало или "зимней радугой".

По сообщениям синоптиков, морозы пойдут на спад уже в это воскресенье, а к концу следующей недели температура в столичном регионе поднимется до —2 градусов.