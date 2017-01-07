Из-за ЧП в Ленобласти без электричества остались почти пять тысяч человек

МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Порядка 5 тысяч человек остались без энергоснабжения в субботу вечером после наезда грузового автомобиля на опору линии электропередачи во Всеволожском районе Ленинградской области, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

"В населенном пункте Мурино после наезда грузового автомобиля упала опора ЛЭП. Нарушено энергоснабжение 16 жилых домов с населением 4,7 тысячи человек", — сказал собеседник агентства.

По его словам, аварийно-восстановительные работы планируется завершить к 21.00 мск субботы.