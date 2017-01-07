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Общество

В Федерации профсоюзов прокомментировали идею сделать 7 ноября выходным

15:5107.01.2017
(обновлено: 15:54 07.01.2017)
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Михаил Шмаков. Архивное фото
© РИА Новости. Владимир Родионов
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МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Глава Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков сообщил, что инициатива "Коммунистов России" о том, чтобы сделать 7 ноября выходным днем, может быть рассмотрена на общих основаниях, главное, по его мнению, чтобы она не отменяла никакого другого выходного.

Участники шествия в Москве, посвященного годовщине Великой Октябрьской социалистической революции. Архивное фото
© РИА Новости. Владимир Федоренко
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Идея вновь сделать 7 ноября выходным днем совсем не нова, заявили в КПРФ
Ранее "Коммунисты России" предложили сделать 7 ноября выходным днем в честь 100-летия Великой Октябрьской революции, об этом сообщил РИА Новости лидер партии Максим Сурайкин, отметив, что данная инициатива была направлена президенту РФ.

"Мы будем рассматривать (7 ноября) среди праздников, главное, чтобы это не отменяло никакого действующего выходного дня, если будет дополнительный выходной день, ну, что ж, пусть будет", — заявил РИА Новости Шмаков.

"Любая группа людей может проявить инициативу, чтобы сделать какой-либо день выходным днем, но будет ли эта инициатива продвинута — неизвестно. Это решает правительство, но и, в частности, это утверждается на Российской трехсторонней комиссии по урегулированию социально-трудовых отношений — все выходные и рабочие дни там обсуждаются. Будем обсуждать", — добавил он.

Он напомнил, что существует порядок, согласно которому любая инициатива может быть рассмотрена правительством, если наберет 100 тысяч подписей в интернете.

Заседание Совета Федерации РФ. Архивное фото
© РИА Новости. Максим Блинов
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Сенатор: делать государственный праздник 7 ноября было бы неправильно
В свою очередь в Совфеде не поддерживают возвращение годовщине Великой Октябрьской революции статуса государственного праздника. По словам первого замглавы комитета СФ по законодательству Алексея Александрова, это приведет к конфликтам в обществе, одни будут поднимать значение Октябрьской революции, а другие заявлять, что революция унесла много жизней.

Седьмого ноября в России отмечается памятная дата — День Октябрьской революции 1917 года. Участники парада красноармейцев, который прошел 7 ноября (25 октября по старому стилю) 1941 года в осажденной фашистами Москве, поклялись приходить каждый год в этот день на Красную площадь до тех пор, пока будет жив хоть один солдат. В последнее десятилетие каждый год 7 ноября вместе с ветеранами на Красную площадь приходят их внуки и правнуки.

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