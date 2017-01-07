На северные Курилы надвигается ураган

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 7 янв – РИА Новости. Ураган и сильная метель ожидаются на курильском острове Парамушир 8 января, сообщает в субботу пресс-служба главного управления МЧС России по Сахалинской области.

"По информации сахалинского управления гидрометеослужбы, в воскресенье на территории Северо-Курильского района ожидается северо-западный ураганный ветер, скорость которого составит 33-38 метров в секунду, а также очень сильный снег (20 миллиметров и более), сильная метель, видимость менее 500 метров", — говорится в сообщении.

В администрацию муниципального образования и во взаимодействующие структуры направлено экстренное предупреждение и рекомендации по реагированию. Силы и средства, предназначенные для ликвидации последствий опасных природных явлений, готовы к прохождению циклона.