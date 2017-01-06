В ночь на воскресенье в Москве и Подмосковье ожидаются сильные морозы

МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Морозы до 35 градусов ожидаются в ночь на воскресенье в Москве и Подмосковье, сообщает Гидрометцентр России.

"Ночью 7-8 января по северу Владимирской области, местами по Московской области и городу Москва (включая ТИНАО) ожидается сильный мороз, температура до минус 35 градусов", — говорится в сообщении.

В воскресенье в Москве и области переменная облачность, без осадков, местами гололедица. Ночью в Москве 28-26 градусов мороза, по области 30-25, местами до 35. Днем в Москве 27-25 мороза, по области 29-24. Ветер восточной четверти 3-8 метров в секунду.

"В понедельник, 9 января, ночью переменная облачность, без осадков, местами гололедица, температура в Москве минус 28-26 градусов, по области 30-25 градусов, ветер переменных направлений 2-7 метров в секунду. Днем облачно с прояснениями, местами небольшой снег, местами гололедица. Температура в Москве минус 19-17 градусов, по области 21-16 градусов. Ветер южной четверти 5-10 метров в секунду", — обещают в Гидрометцентре.

В последующие два дня в Москве и Московской области небольшой снег, в ночь на вторник минус 20-15, в ночь на среду 15-10, днем наиболее вероятные значения температуры 8-13 мороза.