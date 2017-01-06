Около 2,5 тысячи человек не смогли вовремя улететь из Калининграда из-за ЧП

КАЛИНИНГРАД, 6 янв — РИА Новости. Около 2,5 тысячи пассажиров не смогли вовремя улететь из Калининграда из-за ЧП с самолетом в аэропорту "Храброво", сообщила РИА Новости заместитель калининградского транспортного прокурора Виктория Авдеева.

В ночь на 4 января в калининградском аэропорту "Храброво" в 23.55 мск самолет "Аэрофлота" Airbus A-320, выполнявший рейс Москва — Калининград, выкатился при посадке на пять метров за пределы взлетно-посадочной полосы. На борту находились 167 пассажиров и пятеро членов экипажа. Из-за происшествия у самолета подломилась передняя стойка шасси. Людей эвакуировали с помощью надувных аварийных трапов, некоторым пришлось обратиться за помощью к медикам.

Самолет удалось эвакуировать со взлетно-посадочной полосы только в ночь на четверг с помощью военных тягачей Балтфлота, сутки аэропорт не работал. Калининградская транспортная прокуратура по поручению Северо-Западной транспортной прокуратуры проводит проверку по факту выезда за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту "Храброво" Airbus A-320.

"Вследствие данного происшествия произошла многочасовая задержка рейсов на вылет из аэропорта и прилет по различным направлениям России. Четвертого января было отменено 19 рейсов, в результате 2452 пассажира не вылетели из Калининграда", — сообщила Авдеева.

Она отметила, что сотрудники прокуратуры проверяли соблюдение требований законодательства о правах пассажиров. В частности, проверено обеспечение пассажиров горячим питанием (за ним обратились и получили 1,6 тысячи человек), размещение в гостиницах, предоставление услуг медпункта. За эти дни за медицинской помощью в аэропорту обратилось 73 человека, в том числе дети.

"Наибольшее количество жалоб поступило на работу авиакомпаний в связи с недостаточным информированием, а также сбоями при отправке пассажиров и багажа. В настоящее время воздушное сообщение восстановлено, проверка соблюдения законодательства в сфере защиты прав пассажиров продолжается, принимаются меры прокурорского реагирования", — отметила Авдеева.

Первый после простоя рейс калининградский аэропорт принял в четверг в 07.22 (08.22 мск). Работа калининградского аэропорта "Храброво" нормализовалась и вошла в график после суток закрытия только в четверг после обеда.