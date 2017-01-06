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Общество

В ОП предложили перевести работу столичного метро в круглосуточный режим

16:5806.01.2017
310735
© РИА Новости. Валерий Мельников
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МОСКВА, 6 янв – РИА Новости. Член Общественной палаты РФ Александр Хамидуллин призвал московские власти перевести метрополитен в круглосуточный режим работы, чтобы спасти жизни бездомных, которые могут замерзнуть на улице.

Мороз в Москве. Архивное фото
© РИА Новости. Александр Кожохин
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В Москву придут аномальные морозы до минус 35 градусов

По прогнозу синоптиков, в рождественскую ночь в столице подморозит до 26-28 градусов, а по области — до 25-30, согласно данным МЧС, 7-9 января морозы в Москве могут достичь минус 35 градусов.

"Единственный способ спасти сотни жизней бездомных — это срочно перевести метро на круглосуточный режим работы! На период морозов это единственный действенный способ помочь выжить людям без дома", — сказал Хамидуллин РИА Новости.

Общественник подчеркнул, что пунктов помощи не хватит на всех. Так, например, по последним статистическим данным, напомнил член ОП, в Москве более 13 тысяч бездомных, многие из которых не знают адреса этих пунктов.

"На будущее – необходимо на остановках размещать информационные плакаты с адресами пунктов помощи. Ни муниципальные власти, ни федеральные, ни общественники, ни волонтеры все равно сейчас не откроют в спешном порядке достаточно центров для приема бездомных на время холодов. Так что призываю власти Москвы – вы можете спасти тысячи жизни, открыв круглосуточно на каждой линии по несколько станций метро", — добавил он.

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Общество
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3 пользователя оставили 3 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
  • Андрей Никитин
    Предлагаю Гос думу перевести на круглосуточный режим..., хотя бы на праздники...,это тоже вариант обогреть бездомных, а если депутаты скинуться, то и накормить...
    18:32
    06.01.2017
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  • adk0107
    Хорошо быть добреньким за чужой счёт,если ты такой сердобольный то приюти у себя в доме или квартире с десяток человек,обогрей и накорми пока морозы не пройдут,и только потом у тебя появится хоть какое то моральное право других учить милосердию.
    21:01
    06.01.2017
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  • O9132511
    Трудоспособных бездомных необходимо занять трудовой деятельностью (регистрация по месту пребывания (полное, льготное восстановление документов) и трудоустройство по договору в службы различные по обеспечению обслуживания придомовых участков (дворник, слесарь, вахтер) и прочих аварийных служб на уровне городов и местных муниципалитетов и обеспечить стабильным доходом, и возможностью проживания в социальных общежитиях (если такие есть, а нет, так создайте), а то получается борьба с последствиями, ни какое это не милосердие а возможность выслужиться, чиновники узколобые бездельники.
    12:26
    07.01.2017
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