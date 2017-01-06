В ОП предложили перевести работу столичного метро в круглосуточный режим

МОСКВА, 6 янв – РИА Новости. Член Общественной палаты РФ Александр Хамидуллин призвал московские власти перевести метрополитен в круглосуточный режим работы, чтобы спасти жизни бездомных, которые могут замерзнуть на улице.

По прогнозу синоптиков, в рождественскую ночь в столице подморозит до 26-28 градусов, а по области — до 25-30, согласно данным МЧС, 7-9 января морозы в Москве могут достичь минус 35 градусов.

"Единственный способ спасти сотни жизней бездомных — это срочно перевести метро на круглосуточный режим работы! На период морозов это единственный действенный способ помочь выжить людям без дома", — сказал Хамидуллин РИА Новости.

Общественник подчеркнул, что пунктов помощи не хватит на всех. Так, например, по последним статистическим данным, напомнил член ОП, в Москве более 13 тысяч бездомных, многие из которых не знают адреса этих пунктов.

"На будущее – необходимо на остановках размещать информационные плакаты с адресами пунктов помощи. Ни муниципальные власти, ни федеральные, ни общественники, ни волонтеры все равно сейчас не откроют в спешном порядке достаточно центров для приема бездомных на время холодов. Так что призываю власти Москвы – вы можете спасти тысячи жизни, открыв круглосуточно на каждой линии по несколько станций метро", — добавил он.