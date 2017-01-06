Врачи предупредили об опасности употребления алкоголя при сильных морозах

МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Крепкие напитки во время сильных морозов не дают длительного положительного эффекта, зато способны ускорить обморожение, рассказала врач-терапевт Людмила Лапа.

Ранее в погодном центре "Фобос" отметили, что в ближайшее время в Москве и Московской области ожидается сильное похолодание: столбики термометров опустятся ниже отметки в минус 30 градусов.

"Алкоголь, давая маленький эффект в первый момент, потом дает охлаждение, потому что утилизация глюкозы в организме происходит очень быстро, и сосуды сужаются. И обморожение при алкоголе наступает еще быстрее. Самое лучшее питье во время морозов — это термос с горячим крепким чаем", — сказала Лапа в разговоре с РИА Новости.

Она отметила, что крепкий горячий чай помогает пережить холод, но все-таки лучше в морозы не находиться долго на улице.