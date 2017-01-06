"Россети" находятся в постоянной готовности в связи с холодами

МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. "Россети" работают в штатном режиме, меры по недопущению нарушений электроснабжения на территории России, в том числе Москвы, были приняты заблаговременно, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.

Ранее ГУМЧС сообщало, что москвичей с пятницы ожидает резкое похолодание. Ночная температура может достигать минус 27 градусов. Позднее в погодном центре " Фобос " отметили, что в ближайшие дни температура может опуститься до минус 33 градусов.

"В группе компаний "Россети" с 30 декабря действует круглосуточное дежурство… Заблаговременно отработана возможность быстрой передислокации сил и средств для организации аварийно-восстановительных работ в те районы (страны), где этого потребует ситуация", — отмечает пресс-служба.

Также пресс-служба сообщила, что на особом контроле находится работа линий электропередачи и подстанций, обеспечивающих электроснабжение социально-значимых объектов и мест массовых скоплений людей — туристические зоны, аэропорты, железнодорожные вокзалы, спортивно-массовые сооружения.

Специалисты предприятия в настоящее время ведут оперативный мониторинг обстановки на энергообъектах России. Выполнена проверка работы систем обогрева оборудования и помещений, средств связи, работоспособность транспортных средств. Проведены дополнительные инструктажи персонала по режиму работы в условиях низких температур и оказанию первой помощи при обморожениях и переохлаждении, обеспечено постоянное взаимодействие с гидрометеорологическими службами и органами МЧС.

В период аномальных погодных явлений совершаются внеочередные обходы линий электропередачи. Вся информация поступает в ситуационно-аналитический центр и контролируется штабом электросетевого комплекса "Россети", который также действует в круглосуточном режиме.