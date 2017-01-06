В Москве на Рождество общественный транспорт будет работать до поздней ночи

МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. В Москве в ночь с 6 на 7 января‬ Московский метрополитен и МЦК в канун Рождества Христова будут работать до 2.00‬ ночи, а наиболее востребованные маршруты наземного транспорта и пригородных поездов — до 3.00‬, сообщает пресс-служба московского департамента транспорта в пятницу.

"Наша основная задача – доставить с комфортом и безопасно верующих на рождественскую службу в церкви и храмы столицы, а потом также развести их по домам. Тем более, что в такие сильные морозы, которые зафиксированы синоптиками в столице, большинство горожан воспользуется именно общественным транспортом. Для этого мы создадим максимально удобные условия для передвижения по Москве. Подвижной состав наземного транспорта внутри Садового кольца будет ходить с интервалами до 15 минут, остальные маршруты – не более получаса. Движение поездов на всех линиях метрополитена будет продлено до 2 часов ночи", – сказал руководитель департамента Максим Ликсутов.

Так, поезда метро и "Ласточки" Московского центрального кольца будут развозить пассажиров до 2 часов. Наземный транспорт будет ходить до 3 часов по 162 наиболее удобным для пассажиров маршрутам, 11 ночных маршрутов будут работать в штатном режиме в течение ночи. Кроме того, в среднем до 3 часов продлено время движения поездов пригородного сообщения.

Особый режим работы общественного транспорта позволит москвичам, а также гостям столицы посетить главные православные храмы Москвы в ночь с 6 на 7 января‬.