Московские власти рассказали, как помогают бездомным в морозы

МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Специальная бригада регулярно передвигается по Москве и помогает людям без определенного места жительства, в том числе и в морозы, сообщили РИА Новости в столичном департаменте труда и соцзащиты.

"Улицы Москвы постоянно патрулирует спецбригада, которая и в морозы помогает людям без определенного места жительства", — сказала собеседница агентства.

В департаменте также отметили, что в зимнее время года социальные службы города усиливают свою работу на улицах города, в Москве круглосуточно работает мобильная служба помощи.

Также на сайте ведомства опубликована дополнительная информация, куда можно обратиться людям, оказавшимся в сложной ситуации.