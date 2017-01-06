Московские энергообъекты работают штатно, несмотря на сильные морозы

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Энергообъекты в Москве, несмотря на сильные морозы, работают в штатном режиме, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы ведомства.

"Работаем в штатном режиме", — сообщила пресс-служба Минэнерго РФ, отвечая на вопрос, не было ли каких-то сбоев в работе энергообъектов в Москве из-за сильного похолодания.

Ранее ГУМЧС сообщало, что москвичей с пятницы ожидает резкое похолодание. Ночная температура может достигать минус 27 градусов.

Позднее в погодном центре "Фобос" сообщили РИА Новости, что в ближайшие дни температура может опуститься до минус 33 градусов.