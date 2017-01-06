Суд проверит законность возврата бездомных животных в места отлова

МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Верховный суд РФ проверит законность норм о возврате здоровых неагрессивных бездомных животных в места их отлова, сообщили РИА Новости в суде.

"Суд 25 января рассмотрит апелляционную жалобу жителя Ростовской области Константина Загики, который просит признать недействующими отдельные положения "Правил отлова и содержания безнадзорных животных", — сказал собеседник агентства.

Согласно правилам, регулирование численности безнадзорных животных в Ростовской области производится посредством отлова, стерилизации, вакцинации и их выборочного возврата в прежнюю среду обитания. При этом возвращают в места отлова животных, которые здоровы и не агрессивны.

Истец не против отлова и содержания в специальных приемниках бездомных животных, однако считает, что возвращать их в прежние места не надо. Заявитель утверждает, что такая мера нарушает его право на благоприятную окружающую среду, в том числе он опасается угрозы заразиться бешенством.

Представители правительства Ростовской области считают, что правовой акт не подлежит отмене, является законным и обоснованным. Гуманное обращение с животными предполагает возможность возвращать их в привычную для них среду, а не держать в приемниках, полагают власти.

Загика пытался оспорить правила в региональном суде, но проиграл спор и тогда обратился с жалобой в Верховный суд РФ.

В своем решении Ростовский суд признал, что власти должны защищать население от болезней, общих для человека и животных, в том числе отлавливать и лечить безнадзорных животных. Однако, как указано в решении, возврату в прежнюю среду обитания подлежат только животные, прошедшие карантин и вакцинацию, в том числе против бешенства.

© РИА Новости. Илья Питалев Муниципальный приют для бездомных животных "Дубовая роща"

Суд также напомнил, что ни один закон не запрещает возврат ранее отловленных здоровых безнадзорных животных в места отлова. Напротив, в соответствии с положениями Модельного закона об обращении с животными, принятого в Санкт-Петербурге 31 октября 2007 года на пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ, предусмотрено, что отловленные безнадзорные животные, которым не нашли хозяев, возвращаются в места отлова. Также данный метод рекомендован Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

"Основным принципом обращения с животными является защита от жестокого обращения, и отлов безнадзорных животных также должен осуществляться с учетом этого принципа и обеспечивать возможность возврата животных их законным владельцам либо в места их отлова", — отмечается в решении.

Суд напомнил, что в марте 1995 года Всемирное общество защиты животных (ВОЗЖ) и Всемирная организация здравоохранения пришли к выводу, что отлов и умерщвление собак — неэффективный путь решения проблемы бездомных животных в городе, потому что этот метод не учитывает бесконтрольное размножение собак.

"Сейчас уже признано, что только отловом собак не решить проблему бездомных животных. Очень важно принять эффективные меры на продолжительное время, включая регистрацию, стерилизацию и разъяснительную работу среди населения. Практические указания (ВОЗЖ и ВОЗ) предусматривают, что если в каком-то обществе или районе есть небольшое количество бродячих собак, которые не являются опасностью, или трудно для них найти дом, то, может быть, практично поймать этих собак, сделать им прививки, вывести глисты, стерилизовать и выпустить. В таких случаях только больных, зараженных или агрессивных собак придется усыплять", — отметил суд.