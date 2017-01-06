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Общество

Суд проверит законность возврата бездомных животных в места отлова

12:2806.01.2017
(обновлено: 12:49 06.01.2017)
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Приют для бездомных животных в Москве. Архивное фото
© РИА Новости. Илья Питалев
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МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Верховный суд РФ проверит законность норм о возврате здоровых неагрессивных бездомных животных в места их отлова, сообщили РИА Новости в суде.

"Суд 25 января рассмотрит апелляционную жалобу жителя Ростовской области Константина Загики, который просит признать недействующими отдельные положения "Правил отлова и содержания безнадзорных животных", — сказал собеседник агентства.

© РИА Новости. Саид Царнаев
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Приют для бездомных животных в Грозном

© РИА Новости. Илья Питалев
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Согласно правилам, регулирование численности безнадзорных животных в Ростовской области производится посредством отлова, стерилизации, вакцинации и их выборочного возврата в прежнюю среду обитания. При этом возвращают в места отлова животных, которые здоровы и не агрессивны.

Истец не против отлова и содержания в специальных приемниках бездомных животных, однако считает, что возвращать их в прежние места не надо. Заявитель утверждает, что такая мера нарушает его право на благоприятную окружающую среду, в том числе он опасается угрозы заразиться бешенством.

Бездомные собаки. Архивное фото
© РИА Новости. Константин Чалабов
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Представители правительства Ростовской области считают, что правовой акт не подлежит отмене, является законным и обоснованным. Гуманное обращение с животными предполагает возможность возвращать их в привычную для них среду, а не держать в приемниках, полагают власти.

Загика пытался оспорить правила в региональном суде, но проиграл спор и тогда обратился с жалобой в Верховный суд РФ.

В своем решении Ростовский суд признал, что власти должны защищать население от болезней, общих для человека и животных, в том числе отлавливать и лечить безнадзорных животных. Однако, как указано в решении, возврату в прежнюю среду обитания подлежат только животные, прошедшие карантин и вакцинацию, в том числе против бешенства.

© РИА Новости. Илья Питалев
Муниципальный приют для бездомных животных "Дубовая роща"

Приют для бездомных животных. Архивное фото
© РИА Новости. Саид Царнаев
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Суд также напомнил, что ни один закон не запрещает возврат ранее отловленных здоровых безнадзорных животных в места отлова. Напротив, в соответствии с положениями Модельного закона об обращении с животными, принятого в Санкт-Петербурге 31 октября 2007 года на пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ, предусмотрено, что отловленные безнадзорные животные, которым не нашли хозяев, возвращаются в места отлова. Также данный метод рекомендован Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

"Основным принципом обращения с животными является защита от жестокого обращения, и отлов безнадзорных животных также должен осуществляться с учетом этого принципа и обеспечивать возможность возврата животных их законным владельцам либо в места их отлова", — отмечается в решении.

Бездомная собака. Архивное фото
© Фото: Алена Хлестунова
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Суд напомнил, что в марте 1995 года Всемирное общество защиты животных (ВОЗЖ) и Всемирная организация здравоохранения пришли к выводу, что отлов и умерщвление собак — неэффективный путь решения проблемы бездомных животных в городе, потому что этот метод не учитывает бесконтрольное размножение собак.

"Сейчас уже признано, что только отловом собак не решить проблему бездомных животных. Очень важно принять эффективные меры на продолжительное время, включая регистрацию, стерилизацию и разъяснительную работу среди населения. Практические указания (ВОЗЖ и ВОЗ) предусматривают, что если в каком-то обществе или районе есть небольшое количество бродячих собак, которые не являются опасностью, или трудно для них найти дом, то, может быть, практично поймать этих собак, сделать им прививки, вывести глисты, стерилизовать и выпустить. В таких случаях только больных, зараженных или агрессивных собак придется усыплять", — отметил суд.

© РИА Новости. Илья Питалев
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Приют для бездомных животных в Москве
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Общество
Обсуждение
3 пользователя оставили 3 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
  • sergpetrof1
    Цитирую:
    "Практические указания (ВОЗЖ и ВОЗ) предусматривают, что если в каком-то обществе или районе есть НЕБОЛЬШОЕ количество бродячих собак, которые не являются ОПАСНОСТЬЮ..."
    Неопределённые слова, содержание которых не определено, я выделил большими буквами.
    Что значит НЕБОЛЬШОЕ?
    Что значит ОПАСНОСТЬЮ?
    Это могут определить только сами жители, а им бродяие собаки вообще не нужны.
    Бродячие отловленные собаки должны ликвидироваться ради безопасности жителей.
    13:18
    06.01.2017
    ОтветитьНе отвечать
  • Иван Русский
    Только усыплять, а кому жалко пусть борется с теми кто их оставляет... слишком большой риск...
    14:28
    06.01.2017
    ОтветитьНе отвечать
  • Hob Goblin
    Извращенная логика псевдогуманизма. Продукт жизнедеятельности защитников животных, успешно паразитирующих на естественном человеческом милосердии и зооторговцев. Собака - рудимент в современном урбанистическом обществе. Где люди живут в условиях тесного человеческого муравейника. Необходимо ограничивать возможность приобретения и содержания данного вида в условиях населенных пунктов. Для владельцев, стоимость содержания должна быть очень высокой, с обязательной контролируемой ответственностью того, что собака не попадет на улицу и не станет объектом загрязняющим городскую среду и от которого исходит опасность. Кастрировать нужно безответственных владельцев и продавцов, а бездомных животных усыплять, руководствуясь гуманными принципами милосердия, а не продлевать агонию живого существа, вынужденного жить в неестественной для него среде и климате. Особенно это касается искусственно выведенных видов и их помесей.
    13:07
    06.01.2017
    ОтветитьНе отвечать
  • sergpetrof1
    Цитирую:
    "Практические указания (ВОЗЖ и ВОЗ) предусматривают, что если в каком-то обществе или районе есть НЕБОЛЬШОЕ количество бродячих собак, которые не являются ОПАСНОСТЬЮ..."
    Неопределённые слова, содержание которых не определено, я выделил большими буквами.
    Что значит НЕБОЛЬШОЕ?
    Что значит ОПАСНОСТЬЮ?
    Это могут определить только сами жители, а им бродяие собаки вообще не нужны.
    Бродячие отловленные собаки должны ликвидироваться ради безопасности жителей.
    13:18
    06.01.2017
    ОтветитьНе отвечать
  • Иван Русский
    Только усыплять, а кому жалко пусть борется с теми кто их оставляет... слишком большой риск...
    14:28
    06.01.2017
    ОтветитьНе отвечать
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