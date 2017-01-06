Сильные морозы не повлияли на работу московских аэропортов

МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Аэропорты Московского авиаузла (МАУ) в пятницу работают штатно, несмотря на морозы, следует из данных расписания аэропортов.

Ранее столичное ГУМЧС сообщало, что москвичей с пятницы ожидает резкое похолодание, ночная температура может достигать минус 27 градусов.

Согласно онлайн-табло, во Внуково задержано три рейса, в Шереметьево — 9 рейсов, в Домодедово — 11 рейсов.

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