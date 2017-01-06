Омбудсмен Хромов попросил регионы помочь малоимущим студентам

МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Уполномоченный по правам студентов Артем Хромов направил обращения главам регионов РФ с просьбой предусмотреть выделение государственной социальной помощи малоимущим студентам в 2017 году.

Как пояснил омбудсмен, ранее получателями социальных стипендий могли быть все без исключения малоимущие студенты, но в новом году будет недостаточно лишь подтверждения статуса малоимущего, необходимо будет пройти через "фильтр" органов соцзащиты региона и получить социальную помощь от государства. Только тогда такие студенты смогут оформить социальную стипендию в вузе. При этом порядок назначения государственной социальной помощи регионы определяют самостоятельно. Соответствующие поправки в закон "Об образовании" вступили в силу 1 января.

"Как правило, региональные власти не назначают соцпомощь малоимущим студентам. Ведь до сего момента считалось, что таким студентам помогает вуз. Я направил обращения всем главам регионов России с просьбой предусмотреть выделение государственной социальной помощи малоимущим студентам. Даже небольшая ежегодная выплата позволит таким студентам сохранить социальную стипендию в вузе", — сказал Хромов РИА Новости.

Также студенческий омбудсмен сообщил, что обратился к ректорам с просьбой поддержать нуждающихся студентов из средств фонда материальной поддержки в том случае, если такие студенты по формальным основаниям будут лишаться соцстипендий.

"Особо подчеркну, что соцстипендии, назначенные до нового года, следует выплачивать до конца действия документа, на основании которого стипендия была назначена, даже если студент с 1 января не будет подпадать под новые критерии", — заявил он.

Студенческий омбудсмен отметил, что будет вести постоянный мониторинг ситуации с материальным положением малоимущих студентов.