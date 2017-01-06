Медведев поздравил Андриса Лиепу с 55-летием

МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил артиста балета и режиссёра Андриса Лиепу с 55-летием, соответствующая телеграмма опубликована на сайте правительства РФ.

"Ваш жизненный путь многие годы был неразрывно связан с легендарным Большим театром. Уникальный талант, артистизм и невероятная работоспособность позволили Вам блистательно исполнить на его сцене ведущие партии классического репертуара, покорить сердца зрителей темпераментом и эмоциональностью", — сказал он.

Премьер отметил, что "искреннего признания заслуживает ваша работа по возрождению знаменитых дягилевских "Русских сезонов", благодаря вам были восстановлены легендарные балеты Михаила Фокина, которые пользуются большим успехом у публики".

Артист балета, режиссер и продюсер, народный артист России Андрис Марисович Лиепа родился в Москве, в семье известного артиста балета, солиста Большого театра Мариса Лиепы. Его мать, Маргарита Жигунова, была артисткой Московского драматического театра имени А.С. Пушкина. Исполнял ведущие партии в основном репертуаре Большого театра, с 1988 года начал выступать в качестве приглашенного солиста в иностранных балетных труппах — "Нью-Йорк сити балле" (NYCB), "Американском театре балета" (ABT), а также в Римской и Шведской операх, в театре "Ла Скала".

В 1996 году организовал Благотворительный фонд имени Мариса Лиепы. С 2005 года совместно с Театром "Кремлевский балет" фондом организован совместный международный проект "Русские сезоны XXI века".

В мае 2014 года Андрис Лиепа назначен художественным руководителем и главным балетмейстером Театра "Кремлевский балет".