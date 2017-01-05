Работа аэропорта Калининграда вошла в график после простоя из-за ЧП

КАЛИНИНГРАД, 5 дек — РИА Новости. Работа калининградского аэропорта "Храброво" нормализовалась и вошла в график после суток простоя из-за инцидента с самолетом авиакомпании "Аэрофлот", сообщила РИА Новости помощник гендиректора аэропорта Наталья Грицун.
Самолет пытались сдвинуть со взлетно-посадочной полосы весь день в среду, но ни одна из попыток не была успешной, удалось эвакуировать воздушное судно только в ночь на четверг с помощью тягачей Балтийского флота. Специальная военная инженерная техника Балтфлота — четыре тяжелых тягача на базе автомобиля "Урал" с повышенной грузоподъемностью и одна бронированная ремонтно-эвакуационная машина на гусеничном ходу — была направлена на место происшествия по просьбе врио губернатора Калининградской области Антона Алиханова.
Работа в графике
"Можно сказать, что работа нормализовалась. Конечно, до обеда было очень сложно, огромное количество людей нужно было отправить и встретить. Но сейчас по задержанным рейсам мы уже наверстали, единственное, что пассажиры "Уральских авиалиний" ждут свои самолеты, поскольку воздушные суда задерживаются на прилет", — сказала представитель аэропорта.
Подозрительный предмет
И так непростая ситуация в калининградском аэропорту осложнилось еще и новостью о подозрительном предмете, оставленном неизвестными в здании аэровокзала. Как рассказала представитель аэропорта, обнаруженный подозрительный предмет передали полиции, эвакуировать пассажиров не пришлось. Однако, по свидетельству очевидцев, в течение получаса в аэропорт никого не пускали, людям пришлось ждать на улице.
"Из-за того, что аэропорт сутки не работал из-за инцидента с самолетом, людей очень много. Нашли предмет, который показался подозрительным, передали его полиции, эвакуацию людей не проводили, все в порядке", — сказала представитель аэропорта.
Разбор полетов
"В ходе совещания обсудим вопросы энергетики, противопожарной безопасности и общую организацию работы. По итогам дня, проведенного в "Храброво", можно заключить, что ситуация выявила системные проблемы, касающиеся готовности наших воздушных ворот. Сюда добавились старые проблемы с функционированием аэровокзала в условиях затянувшейся стройки", — сказал Алиханов.
Судьба самолета
В аэропорту сообщили, что авиакомпании "Аэрофлот", которой принадлежит самолет, совершивший аварийную посадку в Калининграде, предстоит решать, как поступить с воздушным судном. Но только после того, как завершится следствие.
По словам Алиханова, "Аэрофлот" отправил спецоборудование для ремонта самолета Airbus A-320, которое прибудет в регион из Польши. Он отметил, что транспортировка самолета сейчас невозможна, поэтому, вероятно, ремонтировать воздушное предстоит в Калининградской области.