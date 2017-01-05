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Общество

Работа аэропорта Калининграда вошла в график после простоя из-за ЧП

19:5905.01.2017
(обновлено: 20:01 05.01.2017)
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Современный диспетчерский центр аэропорта Храброво. Архивное фото
© РИА Новости. Игорь Зарембо
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КАЛИНИНГРАД, 5 дек — РИА Новости. Работа калининградского аэропорта "Храброво" нормализовалась и вошла в график после суток простоя из-за инцидента с самолетом авиакомпании "Аэрофлот", сообщила РИА Новости помощник гендиректора аэропорта Наталья Грицун.

Аварийная посадка самолета в аэропорту Храброво
© РИА Новости. Матвей Кольцов
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Спецоборудование для ремонта A-320 прибудет в Калининград из Польши
В ночь на 4 января в калининградском аэропорту "Храброво" в 23.55 мск самолет "Аэрофлота" Airbus A-320, выполнявший рейс Москва — Калининград, выкатился при посадке на пять метров за пределы взлетно-посадочной полосы. На борту находились 167 пассажиров и пятеро членов экипажа. Из-за происшествия у самолета подломилась передняя стойка шасси. Людей эвакуировали с помощью надувных аварийных трапов, некоторым пришлось обратиться за помощью к медикам. Airbus попал в яму, необходимой спецтехники, чтобы вытащить борт с грунта у аэропорта не нашлось.

Самолет пытались сдвинуть со взлетно-посадочной полосы весь день в среду, но ни одна из попыток не была успешной, удалось эвакуировать воздушное судно только в ночь на четверг с помощью тягачей Балтийского флота. Специальная военная инженерная техника Балтфлота — четыре тяжелых тягача на базе автомобиля "Урал" с повышенной грузоподъемностью и одна бронированная ремонтно-эвакуационная машина на гусеничном ходу — была направлена на место происшествия по просьбе врио губернатора Калининградской области Антона Алиханова.

Работа в графике

Работа международного аэропорта Калининграда Храброво. Архивное фото
© РИА Новости. Игорь Зарембо
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Работа калининградского аэропорта вошла в график
Из-за ЧП аэропорт не работал сутки. Из Калининграда не смогли улететь более 1,5 тысячи человек, столько же – добраться до самого западного российского региона. Первый рейс после простоя калининградский аэропорт принял в 7.22 (8.22 мск). В 9.55 (10.55 мск) вылетел первый борт из Калининграда в Москву с задержкой больше часа. Большинство самолетов прилетали и отправлялись с серьезным опозданием, некоторым приходилось кружить в воздухе в ожидании посадки. Аэропорту Калининграда пришлось справляться с нагрузкой в два раза больше, чем в обычные дни.

"Можно сказать, что работа нормализовалась. Конечно, до обеда было очень сложно, огромное количество людей нужно было отправить и встретить. Но сейчас по задержанным рейсам мы уже наверстали, единственное, что пассажиры "Уральских авиалиний" ждут свои самолеты, поскольку воздушные суда задерживаются на прилет", — сказала представитель аэропорта.

Подозрительный предмет

И так непростая ситуация в калининградском аэропорту осложнилось еще и новостью о подозрительном предмете, оставленном неизвестными в здании аэровокзала. Как рассказала представитель аэропорта, обнаруженный подозрительный предмет передали полиции, эвакуировать пассажиров не пришлось. Однако, по свидетельству очевидцев, в течение получаса в аэропорт никого не пускали, людям пришлось ждать на улице.

"Из-за того, что аэропорт сутки не работал из-за инцидента с самолетом, людей очень много. Нашли предмет, который показался подозрительным, передали его полиции, эвакуацию людей не проводили, все в порядке", — сказала представитель аэропорта.

Разбор полетов

Самолет авиакомпании Аэрофлот в Калининградском аэропорту Храброво. Архивное фото
© РИА Новости. Игорь Зарембо
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Калининградский аэропорт в четверг принял более 20 самолетов
Сразу после выходных глава региона намерен провести совещание по готовности аэропорта к экстренным ситуациям, как с точки зрения специалистов, так и техники. Инцидент в "Храброво" выявил целый ряд проблем, касающихся готовности аэропорта к подобным ЧП.

"В ходе совещания обсудим вопросы энергетики, противопожарной безопасности и общую организацию работы. По итогам дня, проведенного в "Храброво", можно заключить, что ситуация выявила системные проблемы, касающиеся готовности наших воздушных ворот. Сюда добавились старые проблемы с функционированием аэровокзала в условиях затянувшейся стройки", — сказал Алиханов.

Судьба самолета

В аэропорту сообщили, что авиакомпании "Аэрофлот", которой принадлежит самолет, совершивший аварийную посадку в Калининграде, предстоит решать, как поступить с воздушным судном. Но только после того, как завершится следствие.

Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
© РИА Новости. Михаил Воскресенский
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После выезда самолета за пределы ВПП в Калининграде возбудили дело
Северо-Западное следственное управление на транспорте СК РФ начало доследственную проверку, по результатам которой было возбуждено уголовное дело по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей". Собственную проверку начала Калининградская транспортная прокуратура по поручению Северо-Западной транспортной прокуратуры.

По словам Алиханова, "Аэрофлот" отправил спецоборудование для ремонта самолета Airbus A-320, которое прибудет в регион из Польши. Он отметил, что транспортировка самолета сейчас невозможна, поэтому, вероятно, ремонтировать воздушное предстоит в Калининградской области.

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