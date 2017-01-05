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Общество

Бальбек выступил против штрафов за оскорбление чувств национальной гордости

19:5505.01.2017
410645
Руслан Бальбек. Архивное фото
© РИА Новости. Тарас Литвиненко
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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Такие запретительные меры со стороны государства, как введение административной ответственности за публичные действия по оскорблению чувств национальной гордости, нужного результата не дадут, заявил РИА Новости зампредседателя комитета Госдумы по делам национальностей Руслан Бальбек, комментируя готовящийся законопроект.

Депутат Государственной Думы РФ Виталий Милонов. Архивное фото
© РИА Новости. Илья Питалев
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Милонов готовит законопроект о защите национальной гордости России

Ранее стало известно, что депутат-единоросс Виталий Милонов готовит к внесению в Госдуму в весеннюю сессию законопроект о защите национальной гордости России, в котором предлагается установить ответственность за публичные оскорбления явлений, к которым в стране относятся с особым почтением.

"Государство должно вместе с представителями традиционных конфессий и образовательными учреждениями уделять большее внимание нравственному воспитанию российской молодежи. Какие-либо запретительные меры нужного результата не дадут", — заявил Бальбек агентству.

"В случаях, как с упавшим ТУ-154, когда некоторые личности позволили себе глумиться над погибшими, — это нужно подавлять именно общественным порицанием, а не какими-то запретительными мерами со стороны государства", — добавил парламентарий.

По его словам, когда перед такими людьми закроются двери "любого мало-мальски приличного дома, а на улице от них будут отворачиваться и банить в социальных сетях", именно тогда наступит понимание, что они совершили кощунство.

"Любые штрафы или даже уголовное преследование дадут им лишний пиар и повод выставить себя жертвой политических репрессий. Если для подобных случаев каким-либо образом ужесточить закон, это вызовет мощное движение поддержки подобных личностей на Западе. Будет как с Pussy Riot — никто не вспомнит, что они сделали, будут только верещать о том, как их наказали", — отметил Бальбек.

Оскорбление в интернет
© Fotolia/ mokee81
Моральное порно

Законопроектом Милонова будет предложена административная ответственность за публичные действия по оскорблению чувств национальной гордости. К явлениям, к которым в стране относятся с особым почтением, относится история Великой Отечественной войны, честь армии, научные достижения, память о крупнейших трагедиях, жертвах репрессий и память о погибших в катастрофах. В последнем случае в пресс-службе депутата приводят пример катастрофы Ту-154 над Черным морем.

Ранее сообщалось, что светский обозреватель Божена Рынска опубликовала в Facebook комментарий по поводу крушения самолета, в котором поглумилась над погибшими журналистами телеканала НТВ, выразив при этом сожаление в связи с гибелью ансамбля Александрова. Между Рынской и журналистами телеканала НТВ ранее произошел конфликт, в результате которого в 2014 году Рынска была приговорена к году исправительных работ за избиение корреспондента и порчу имущества телеканала. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал слова Рынски уродливым проявлениям сумасшествия и подчеркнул, что самая жесткая реакция общественности на подобные высказывания оправдана.

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Общество
Обсуждение
4 пользователя оставили 4 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
  • patunive
    Он прав, что наказание за это ни к чему не приведет. У нас слишком много национальностей и если каждый будет бегать за оскорбление в госорганы с заявлением, это приведет к еще большей розни. Вообще непонятно почему власти не видят, что запреты чаще ведут к противоположному результату.
    23:59
    05.01.2017
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  • alexsova2015
    Действительно - когда распался СССР следовало всех "молодцов", пожелавших лучшей жизни оставить за бортом (границей), а не создавать с ними дружеские отношения. Теперь куда ни плюнь - народ катается по центру и палит на свадебных процессиях, нет нормального ценника на работу ведь всегда есть "молодец", который сделает дешевле, но не факт, что лучше а скорее хуже... Можете назвать меня расистом, но в нашем пригороде питера специально организовали дружину, т к слишком много лиц ближнего зарубежья стало приставать к девушкам и выросла преступность...
    09:23
    06.01.2017
    ОтветитьНе отвечать
  • Чародей Кудесник
    Да пусть выступают против сколько хотят. Законопроект, можно считать, уже принят.
    23:07
    05.01.2017
    ОтветитьНе отвечать
  • patunive
    Он прав, что наказание за это ни к чему не приведет. У нас слишком много национальностей и если каждый будет бегать за оскорбление в госорганы с заявлением, это приведет к еще большей розни. Вообще непонятно почему власти не видят, что запреты чаще ведут к противоположному результату.
    23:59
    05.01.2017
    ОтветитьНе отвечать
  • Александр Ванюшин
    Извините, что такое этот "бальбек" (кто ОНО, что ОНО, откуда ОНО, кого представляет ОНО) эти никчемные бальдбеки берут,никчемно сумяще, решение ОБЩЕНАРОДНЫХ проблем без совета с народом??? Вот такие вопросы должны решаться не бальбеками. милоновыми и жииновскими, а общенародным референдумам!!! И почему нынешнее правительство так панически боится референдума???
    02:01
    06.01.2017
    ОтветитьНе отвечать
  • alexsova2015
    Действительно - когда распался СССР следовало всех "молодцов", пожелавших лучшей жизни оставить за бортом (границей), а не создавать с ними дружеские отношения. Теперь куда ни плюнь - народ катается по центру и палит на свадебных процессиях, нет нормального ценника на работу ведь всегда есть "молодец", который сделает дешевле, но не факт, что лучше а скорее хуже... Можете назвать меня расистом, но в нашем пригороде питера специально организовали дружину, т к слишком много лиц ближнего зарубежья стало приставать к девушкам и выросла преступность...
    09:23
    06.01.2017
    ОтветитьНе отвечать
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