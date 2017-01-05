Работа калининградского аэропорта вошла в график

КАЛИНИНГРАД, 5 дек — РИА Новости. Работа калининградского аэропорта "Храброво" нормализовалась и вошла у график после суток простоя из-за инцидента с самолетом авиакомпании "Аэрофлот" во вторник вечером, сообщила РИА Новости помощник гендиректора аэропорта Наталья Грицун.

В ночь 4 января в калининградском аэропорту "Храброво" в 23.55 мск самолет "Аэрофлота" Airbus A320 рейса Москва — Калининград выкатился при посадке на пять метров за пределы взлетно-посадочной полосы. На борту находились 167 пассажиров и пятеро членов экипажа. Из-за происшествия у самолета подломилась передняя стойка шасси. Людей эвакуировали с помощью надувных аварийных трапов.

Airbus удалось эвакуировать со взлетно-посадочной полосы только в ночь на четверг с помощью военных тягачей Балтфлота, сутки аэропорт не работал. Из-за ЧП из Калининграда не смогли улететь более 1,5 тысячи человек. Первый после простоя рейс калининградский аэропорт принял в 7.22 (8.22 мск). Большинство самолетов прилетали и отправлялись с задержкой.

"Можно сказать, что работа нормализовалась. Конечно, до обеда было очень сложно, огромное количество людей нужно было отправить и встретить. Но сейчас по задержанным мы уже наверстали, единственное, что пассажиры "Уральских авиалиний" ждут свои самолеты, поскольку воздушные суда задерживаются на прилет", — сказала представитель аэропорта.

Она отметила, что аэропорт справляется с нагрузкой в два раза большей, чем в обычные дни. "Храброво" уже принял более 30 рейсов, почти столько же отправил.

Ранее врио губернатора области Антон Алиханов прогнозировал, что работа аэропорта должна нормализоваться до конца дня. Сразу после выходных глава региона намерен провести совещание по готовности аэропорта к экстренным ситуациям, как с точки зрения специалистов, так и техники. По словам главы региона, спецоборудование для ремонта самолета Airbus A320 прибудет в регион из Польши.

Сообщалось также, что Северо-Западное следственное управление на транспорте СК РФ начало доследственную проверку, по результатам которой было возбуждено уголовное дело по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей".