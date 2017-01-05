На нескольких улицах Москвы с 9 января ограничат движение транспорта

МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Движение транспорта ограничат на нескольких улицах Москвы с 9 января, сообщается в четверг на официальном портале мэра столицы.

"В ближайшие дни на дорогах Москвы введут несколько перекрытий и ограничений движения", — говорится в сообщении.

С 9 января по 15 декабря из-за строительства Кожуховской линии московского метро перекроют движение на Газгольдерной улице от пересечения с Новохохловской улицей до дома 6. Также с 9 января по 31 марта из-за строительства инженерных сетей поэтапно будут перекрывать одну полосу движения на улице Балчуг от дома 1 до пересечения с Садовнической набережной, а также полосу на Волхонке от дома 11а до дома 6.

Кроме того, с 9 января по 5 февраля ограничения будут действовать на Покровском бульваре в районе дома 3, строение 1, дома 20/1, строения 1 и 2. А с 6 февраля по 31 марта ограничат движение в районе дома 4/17, строения 1 и 10. С 8 января по 27 августа из-за строительных работ перекроют движение на 1-й Гражданской улице на участке от владения 27, строение 1 до владения 23 по Краснобогатырской улице.