Спецоборудование для ремонта A-320 прибудет в Калининград из Польши

МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Спецоборудование для ремонта самолета Airbus A-320, который выкатился за пределы ВПП в ночь на среду в аэропорту "Храброво" в Калининграде, прибудет из Польши, заявил в эфире телеканала "Россия 24" врио губернатора области Антон Алиханов.

"Он (самолет — ред.) на одной из стоянок. Сейчас коллеги из компании "Аэрофлот" везут специальное оборудование, которое из Варшавы сейчас двигается в направлении Калининградской области, и уже они будут принимать решение относительно того, где его ремонтировать", — сказал Алиханов.

"Но я так понимаю, что один из перронов, которые мы предоставили, будет занят надолго, потому что транспортировать самолет совершенно сейчас невозможно, и я думаю, что ремонтировать они его будут здесь, в Калининградской области", — добавил он.

В ночь на среду в калининградском аэропорту "Храброво" самолет "Аэрофлота" Airbus A-320 рейса Москва — Калининград выкатился при посадке на пять метров за пределы взлетно-посадочной полосы. На борту находились 167 пассажиров и пятеро членов экипажа. Из-за происшествия у самолета подломилась передняя стойка шасси. Людей эвакуировали с помощью надувных аварийных трапов.

Airbus удалось эвакуировать со взлетно-посадочной полосы только в ночь на четверг с помощью военных тягачей Балтфлота, сутки аэропорт не работал. Из-за ЧП из Калининграда не смогли улететь более 1,5 тысячи человек. Первый после простоя рейс калининградский аэропорт принял в четверг в 07.22 (08.22 мск).