Безопасность в Рождественскую ночь в Москве обеспечат около 500 спасателей

МОСКВА, 5 янв – РИА Новости. Порядка 500 сотрудников МЧС обеспечат безопасность проведения праздничных богослужений в Рождественскую ночь в Москве, сообщили в четверг в пресс-службе столичного главка ведомства.

"В ночь с 6 на 7 января на 429 объектах проведения мероприятий празднования Рождества Христова ГУ МЧС России по Москве будет организовано выставление противопожарных нарядов. Из общего числа объектов религиозного культа 85 объектов — это деревянные постройки пятой степени огнестойкости, к обеспечению безопасности которых уделяется особенно пристальное внимание", — сказал сотрудник пресс-службы.

Он отметил, что основные мероприятия в ночь празднования пройдут в Храме Христа Спасителя, Новодевичьем монастыре и Богоявленском соборе.

"Столичным главком разработаны планы дислокации по обеспечению пожарной безопасности на вышеперечисленных объектах с выставлением дозорных и пожарно-спасательной техники. Общая группировка сил и средств, спланированная для обеспечения безопасности рождественских мероприятий, составляет 493 сотрудника и 3 единицы пожарно-спасательной техники", — сказал сотрудник пресс-службы.

Он добавил, что в период новогодних праздников ежесуточно для ликвидации последствий возможных происшествий на территории Москвы в постоянной готовности находится группировка сил и средств территориального пожарно-спасательного гарнизона в составе 257 единиц пожарно-спасательной и специальной техники, а также 1271 человек личного состава.

Также, для обеспечения безопасности людей в период новогодних праздников спланирована дополнительная группировка сил и средств Московской подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в количестве 27 тысяч человек, 852 единиц техники, 10 вертолетов и 54 плавсредств.