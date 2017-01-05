Безопасность в Рождественскую ночь в Москве обеспечат около 500 спасателей

МОСКВА, 5 янв – РИА Новости. Порядка 500 сотрудников МЧС обеспечат безопасность проведения праздничных богослужений в Рождественскую ночь в Москве, сообщили в четверг в пресс-службе столичного главка ведомства.
"В ночь с 6 на 7 января на 429 объектах проведения мероприятий празднования Рождества Христова ГУ МЧС России по Москве будет организовано выставление противопожарных нарядов. Из общего числа объектов религиозного культа 85 объектов — это деревянные постройки пятой степени огнестойкости, к обеспечению безопасности которых уделяется особенно пристальное внимание", — сказал сотрудник пресс-службы.
Он отметил, что основные мероприятия в ночь празднования пройдут в Храме Христа Спасителя, Новодевичьем монастыре и Богоявленском соборе.
"Столичным главком разработаны планы дислокации по обеспечению пожарной безопасности на вышеперечисленных объектах с выставлением дозорных и пожарно-спасательной техники. Общая группировка сил и средств, спланированная для обеспечения безопасности рождественских мероприятий, составляет 493 сотрудника и 3 единицы пожарно-спасательной техники", — сказал сотрудник пресс-службы.
Он добавил, что в период новогодних праздников ежесуточно для ликвидации последствий возможных происшествий на территории Москвы в постоянной готовности находится группировка сил и средств территориального пожарно-спасательного гарнизона в составе 257 единиц пожарно-спасательной и специальной техники, а также 1271 человек личного состава.
Также, для обеспечения безопасности людей в период новогодних праздников спланирована дополнительная группировка сил и средств Московской подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в количестве 27 тысяч человек, 852 единиц техники, 10 вертолетов и 54 плавсредств.
Празднование Нового года в мире
Новый год наступил в Японии с последними ударами колокола в буддистских храмах. По обычаю первые 107 ударов звучат еще в старом году, а последний приходится на первые секунды нового года. Удары колокола очищают человека и мир перед наступающим годом от несчастий, недостойных поступков и мыслей.
На Таймс-сквер в Нью-Йорке наступление 2017-го ознаменовала традиционная церемония спуска хрустального шара. В этом году шар в движение запустил Пан Ги Мун, срок полномочий которого на посту генсека ООН истек ровно в полночь.
Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.
Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.
Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.
Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.
На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.
Комментарий пользователя будет удален, если он:
не соответствует тематике страницы;
пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.
Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.
Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.
Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru
В письме должны быть указаны:
Тема – восстановление доступа
Логин пользователя
Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.
Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.
В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.
Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.