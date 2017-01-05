Москву и область в выходные ожидают крепкие рождественские морозы

МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Рождественские морозы с ночными температурами ниже минус 30 градусов в Подмосковье ожидаются в выходные, сообщает Гидрометцентр России.

"По области в выходные ночами местами будет ниже минус 30 градусов. Важно обратить внимание на то, что ветер не стихнет, его скорость прогнозируется на уровне 5-10 метров в секунду, а это значит, что по ощущениям мороз может казаться немного более сильным, чем показывают термометры", — говорится в сообщении.

Как отмечают в погодном ведомстве, циклон, который прошел южнее Москвы, принес накануне снег, высота снежного покрова в столице к утру четверга увеличилась до 22 сантиметров.

"Значения средней суточной температуры 7-8 января будут на 12-15 градусов ниже климатической нормы. В начале новой недели морозы постепенно начнут ослабевать, и к середине недели температура вернется в норму", — ожидают в Гидрометцентре.

Так, в пятницу в столичном регионе небольшой, местами умеренный снег. Ночью мороз усилится в Москве до 20-18 градусов, по области — до 22-17, местами до 28 градусов. Ветер северный 7-12 метров в секунду. Днем в облачном покрове появятся прояснения, местами пройдет небольшой снег. Морозы в городе составят 18-16 градусов, по области 20-15, местами до 25. Ветер северный 5-10 метров в секунду. Местами сохранится гололедица.

"В субботу местами с небольшим снегом. В Рождественскую ночь мороз в Москве усилится до 25-23 градусов, по области 27-22, местами до 32. Днем в столице всего лишь 23-21 градус, по области 25-20. Ветер северный, северо-восточный 5-10 метров в секунду", — обещают в погодном ведомстве.

Затем в воскресенье тоже местами с небольшим снегом, ночь будет еще немного холоднее: в Москве 27-25 градусов мороза, по области 28-23, местами до 33; днем также, как и накануне 23-21 в столице и 25-20 в Подмосковье. При этом сохранится северный, северо-восточный ветер, 5-10 метров в секунду.