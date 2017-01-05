Прокуратура проверяет ситуацию с сероводородом на юго-востоке Москвы

МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Межрайонная природоохранная прокуратура ведет проверку по факту превышения сероводорода в воздухе в столичном районе Марьино, сообщила РИА Новости официальный представитель прокуратуры Москвы Елена Россохина.

"Межрайонная природоохранная прокуратура организовала проверку по факту зафиксированного превышения сероводорода в воздухе в столичном районе Марьино", — сказала Россохина.

По ее словам, выясняются все обстоятельства, в том числе источник выброса, который на данный момент неизвестен. При наличии оснований будут приняты соответствующие меры реагирования.

Ранее сообщалось, что повышенная концентрация сероводорода была зафиксирована вечером в среду на юго-востоке Москвы; в частности, по данным Мосэкомониторинга, уровень загрязнения воздуха в районе Марьино в 28 раз превысил допустимую норму.