МЧС в 2016 году добилось лучших за десять лет показателей, заявил Пучков

СОЧИ, 5 янв — РИА Новости. МЧС России завершило 2016 год с самыми лучшими показателями за последние 10 лет. Об этом в ходе совещания по повышению готовности органов управления и сил Южного регионального центра МЧС России сообщил глава министерства Владимир Пучков.

"Мы завершили прошлый год с самыми лучшими показателями за последние 10 лет — снижено количество пожаров и число погибших в них людей, уменьшено количество чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и уменьшены потери от них", — сказал Пучков.

По его словам, значительно лучше реализуется политика в области обеспечения безопасности людей на водных объектах, а также все программы готовности системы гражданской обороны.

"Показатели 2016 года — кропотливая работа всех органов управления, всех пожарно-спасательных гарнизонов и специалистов МЧС России", — отметил министр.

По его словам, Южный региональный центр по итогам прошлого года по всем основным показателям занимает лидирующие позиции — это заслуга начальника центра и ежедневная работа главков региона.

Пучков сообщил также, что в 2017 году в МЧС продолжатся структурные изменения. "Они будут направлены на изменение готовности систем реагирования, улучшение системы реагирования на ЧС, развитие систем мониторинга и прогнозирования ЧС, опасностей и угроз. Важнейшая площадка в реализации всех этих подходов — южный регион нашей страны", — сказал глава МЧС, отметив, что в регионе сформирована мощная группировка сил и средств министерства.